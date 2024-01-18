金紫荊廣場內地女子墮海　三名深圳大學生拋水泡　警員跳海救人

灣仔發生墮海案。今日（18日）凌晨1時許，一名內地女子和另一名本地男性友人，在博覽道東金紫荊廣場一帶停留。女子懷疑感情問題，趁男友人走開時突然跳海。在附近目擊過程的男生，見狀即拋下救生圈和報警，衝鋒隊警員接報到場，其中一名警員見情況危急，立即跳海救人，消防和水警到場，消防蛙人將女事主及警員救上附近的水警快艇，隨後將兩人送上岸，清醒送院治理。



（陳永武攝）

其中一名男生表示，他們一行三人來自深圳大學，目前就讀三年級，相約遊港一日半。案發時，他們正在通宵等候，待早上有車始返回深圳。他們見到女事主墮海後呼救，於是立即拋下救生圈，隨後由救援人員救起，女事主獲救時痛哭。對於今次救人經歷，受訪男生形容：「做一個唔留名嘅人就得啦…好簡單嘅事」。

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