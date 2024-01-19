賣淫集團北角皇冠大廈經營「一樓一」　每月營業額20萬　警拘18人

北角皇冠大廈某樓層被黑幫操控用作提供「一樓一」賣淫活動，其中1層24個單位中，逾半數被間成劏房用作賣淫。警方過去兩日（17及18日）採取行動拘捕18名男女，包括犯罪集團主腦及內地賣淫女子，各人涉嫌依靠他人賣淫為生，操控賣淫活動及違反逗留條件等罪行。



東區警區行動主任總督察王紀聰指出，警方留意到疫情後中港全面通關，北角皇冠大廈某一樓層，有十多個單位被翻新及用作賣淫，經多次巡查、「放蛇」及了解當區居民投訴後，發現該樓層多個單位被利用作提供「一樓一」服務。警方過去10個月已聯同入境處多次突擊搜查，發現有大量女子不斷進駐單位。

警方曾向相關處所的租客、佔用人、掌管人等發出引述香港法例第200章《刑事罪行條例》第145條 「租客等准許處所用作賣淫」的通告。為了永久消除此問題，過去兩日警方採取代號「天叢」的拘捕行動。

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特別職務隊高級督察余承豐進一步交代案情稱，警方調查發現皇冠大廈其中一層24個單位中，曾有17個單位被間為29個劏房單位分租，提供賣淫服務。過去10個月，警方「放蛇」後，以涉嫌違反逗留條件共拘捕40名內地、泰國及印尼的性工作者，已成功將「一樓一」的數量減少至4間。

余續指，賣淫活動由三合會操控，並鎖定涉案單位的業主及租客。警方在兩日行動中，以「准許處所用作賣淫」罪名拘捕11名業主及租客，又拘捕3名男子涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」及「控制他人賣淫」（年齡介乎35至73歲），與及4名正賣淫的女子（年齡介乎27至40歲）涉嫌違反逗留條件。行動中，警方檢獲大量證物，包括避孕套、潤滑劑、光管、漱口水、一次性毛巾及價目表等。

除4名內地女子外，其餘人獲准保釋。賣淫集團的一名主腦，以「租上租」形式向業主租用房間；另一名主腦則安排妓女提供性服務。集團成員會為她們提供日用品、性用品及收取犯罪得益。性工作者被抽三成佣金，集團每月營業額約20萬元。余承豐提醒租客、佔用人或掌管人等，要留意單位有否被利用作賣淫活動，以免陷入法網。

警方東區警區行動主任總督察王紀聰、特別職務隊高級督察余承豐和刑事部高級督察劉志峯。（翁鈺輝攝）

警方提醒各處所的租客、佔用人、掌管人等，留意處所有否被人利用，例如裝修成為劏房用作賣淫。根據刑事罪行條例第145條「租客等准許處所用作賣淫」，一經定罪可判處監禁7年。警方表示致力從根源打擊有組織的非法賣淫活動，亦同時希望藉此提升租客、佔用人、掌管人等的守法意識，並提醒市民切勿因將處所租予不法分子用作非法賣淫而負上刑責。