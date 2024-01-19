49歲消防員邱耀文處理神奇道車禍期間猝逝　局長及處長哀悼

今早（19日）11時許，大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道發生交通意外，一名女司機半昏迷送院。消防處今午發稿證實，消防員邱耀文處理事件期間突然暈倒，送院搶救後，延至今午3時08分不治，終年49歲。消防處長楊恩健今午曾到北大嶼山醫院了解，他對事件表示哀痛。公務員事務局局長楊何蓓茵及保安局局長鄧炳強均對事件表示難過及哀悼，並慰問邱耀文的家屬。消防處回覆《香港01》查詢表示，邱耀文沒有長期病患或接受過大型手術的紀錄。該處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。



消防員邱耀文今早迪士尼樂園度假區神奇道處理一宗交通意外期間突然暈倒，送院搶救後不治，消防處處長楊恩健（前排灰色西裝者）到醫院了解。（王譯揚攝）

消防處指出，離世消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今日早上在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。邱耀文於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。

處方回覆《香港01》查詢時指出，邱耀文於本月17日上午9時下班後休息兩日，今早9時再當值，當值期間沒有申報身體不適，亦沒有出現身體不妥之情況。根據處方紀錄，他過往並沒診斷有長期病患或接受過任何大型手術。

楊恩健表示，邱耀文服務消防處超過31年，一直克盡厥職工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。他對於痛失這盡忠職守的同事感到非常難過和惋惜，又稱部門上下均感十分難過和痛心，他已代表部門所有人員，向邱耀文的家屬致以最深切慰問。

消防員邱耀文今早迪士尼樂園度假區神奇道處理一宗交通意外期間突然暈倒，被送往北大嶼山醫院搶救，多名同袍在急症室守候。（王譯揚攝）

至於涉事交通意外及生於今早11時44分，一名39歲姓蘇男子駕駛旅遊巴，沿迪士尼樂園度假區神奇道中線往迴旋處，轉往幻想道期間，撞到沿慢線駛至、由28歲姓林女司機駕駛的私家車，並將私家車推上草叢撼到指示牌，林女一度昏迷，被送往瑪嘉烈醫院救治，其後回復清醒。