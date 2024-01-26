港婦墮內地官員電騙　簽「人民檢察院」保密書交資料　被呃$150萬

電話騙案無日無之，假冒衛生署職員、國安警、內地官員等手法已時有出現，惟騙徒稍稍變招，仍有人不幸墮入陷阱。52歲關小姐向《香港01》透露，早前接到「最高人民檢察院」的檢察官電話，被指涉及內地金融犯罪，必須簽署「人民檢察院」的「保密協議書」，承諾不得透露案情，受查期間她要提供銀行戶口資料及密碼，結果被騙徒轉走150萬元儲蓄。關小姐指「受查期間」每日要與騙徒視像對話報到，對方會軟硬兼施，指若不配合調查就拉上內地坐監，更被指示去申請貸款，令她身心俱疲。



警方回覆指，接獲一名52歲女子報案，指早前收到一名自稱為內地官員的男子來電，聲稱她涉及一宗刑事案件。報案人按指示提供銀行戶口資料後，發現約150萬元的存款被轉走，懷疑受騙。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。



52歲女事主到黃大仙警署報警求助。（資料圖片）

今年11月初，關小姐收到一個男子來電，對方自稱是內地某電訊公司的職員，指她涉嫌發送騷擾短訊，隨後將電話轉駁至廣州市公安局「馮明杰」。馮明杰則指有人利用關小姐的身份在廣州某銀行開設戶口及洗黑錢，要求關小姐接受調查。馮再將電話轉駁至「最高人民檢察院」檢察官「汪珮林」，汪要求關小姐受查期間將一切保密，不可與親友談及此事，否則會有法律後果。由於馮及汪能準確說出關小姐的全名、電話、住址、身份證及回鄉證號碼等資料，因此關小姐深信二人確是內地官員，遂跟從二人指示行動。

騙徒派員送保密協議承諾書 要求即場簽署

其後馮及汪安排一名女子到關小姐的住所樓下，交付一封「最高人民檢察院」發出的保密協議承諾書，要求關小姐簽署。關小姐形容送信女子曾快速展示廣州市公安局證件，但未及查看資料，女子送信後即離開，全程不發一言。承諾書大意指，關小姐涉及金融犯罪，禁止對外公開案情，以免影響偵辨案件；若洩露案情或通風報信，將干犯妨礙司法公務罪及泄密罪，將被判處3年以上7年以下有期徒刑。而關小姐受查期間未得檢調單位允許，不得擅自離境，亦不得與辦案人員失去聯絡，否則會有法律責任。

簽承諾書後不敢提及案件 繼而提供銀行資料

關小姐簽署信件後，深信與「最高人民檢察院」達成協議，更不敢向他人提及案件。及後馮明及汪開始聲稱要調查資金流向，要求關小姐提供銀行戶口及密碼。二人多次登入其戶口，並於11月中旬至12月上旬分三次將合共150萬港元轉到另一個私人戶口。關小姐詢問何時可取回款項，對方指所有資金已轉至「廉政公署」作秘密調查，事件完畢會全數歸還，並再次叮囑關小姐保密。

騙徒安排一名女子到關小姐的住所樓下，交付「最高人民檢察院」的保密協議承諾書。

150萬元儲蓄被轉走 騙徒要求事主申請貸款

而對方見關小姐「彈盡糧絕」仍未心息，建議關小姐向財務公司借錢，甚至使用關小姐的個人資料在網上銀行申請貸款，更指示關小姐若收到銀行職員來電確認，要盡可能「借到盡」。關小姐全副身家被搾乾搾淨，準備要借錢度日，顯得心神恍惚，朋友見她滿懷心事，亦主動關心她，她才道出事情始末。朋友一聽即指是騙局，關小姐終醒覺被騙，遂到警署報案。

關小姐坦言，近年看新聞報道已知電話騙案猖獗，惟未仔細留意「內地官員」的犯案手法，加上騙徒能準確說出其個人資料，令她誤信對方是內地執法部門人員。她續指，自從國安法推出後，以為兩地執法機構會配合打擊罪案，所以當騙徒指與警方及廉署秘密調查時，她亦信以為真，她自言至今不明騙徒從何取得其資料。

今次騙徒自稱是「最高人民檢察院」的「檢察官」，指事主涉及內地金融犯罪。（資料圖片）

每日視像對話報到兩次 兩騙徒軟硬兼施

關小姐表示過去兩個月，每日要向騙徒報到兩次，均以視像形式對話，又要交代行程及見過何人等，早已身心俱疲。她指馮及汪皆身穿制服，其身後背景可見國旗及執法機構徽章。關小姐又形容騙徒一個唱紅臉一個唱白臉：汪經常威嚇她，指如不合作就會拉她到內地坐45日監；馮則好言相勸，著她配合行動，如表現良好會盡快處理案件。

警方回覆指，2023年12月14日接獲一名52歲女子報案，指她早前收到一名自稱為內地官員的男子來電，聲稱報案人涉及內地的一宗刑事案件。報案人按指示提供銀行戶口資料其後發現銀行戶口約150萬元的存款被轉走，懷疑受騙，遂報警求助。警方經初步調查，將案件列作「以欺騙手段取得財產」，正由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。