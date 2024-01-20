警推HKSOS手機應用程式　無網絡下精準定位　助32歲行山男獲救

自2019年起，郊野公園搜救個案增至超過3,000宗，涉及傷亡的個案上升近4倍。為提升公眾安全及搜救效率，警方資訊系統部運用科技研發智慧搜救方案，建構一個全面的智慧搜救生態體系，包括HKSOS手機應用程式 、Signal Radar、3R搜救方案。警方便於今日（20日）在西貢北潭涌郊野公園舉行「HKSOS啟動禮」，HKSOS具一鍵直達999報案中心、無網絡下仍能發求救訊號等功能，於本年1月在iOS及Android平台上架後，至今已累積超過4,000次下載，並已應用於成功搜救個案。一名32歲行山男在西貢馬𩣑坳感頭暈疲倦，透過HKSOS求救，惟他所描述身處位置與確實位置有偏差，救援人員透過HKSOS精準鎖定位置，不足兩小時成功尋獲事主。



HKSOS啟動禮有逾100位嘉賓出席，當中包括警務處、消防處、飛行服務隊及民安隊的搜救隊伍代表、通訊科技界及推廣機構的代表。（警方圖片）

HKSOS啟動禮有逾100位嘉賓出席，當中包括警務處、消防處、飛行服務隊及民安隊的搜救隊伍代表、通訊科技界及推廣機構的代表。警方資訊系統部即場介紹HKSOS主要功能，示範其使用方法，以及展示Signal Radar 如何在沒有流動通訊網絡的情況下協助搜救行動，做到精準定位，務求做到「收到收唔到，HKSOS一樣幫得到！」

警務處處長蕭澤頤出席啟動禮致辭指，搜救工作爭分奪秒，搜救工作最大挑戰是鎖定求助人身處的位置，從而判斷有效的搜救範圍，「遲1分鐘就多1分鐘的危機」。他指HKSOS能解決上述難題，緊密連結市民、其緊急聯絡人以及999報案中心，而且不論手機的訊號強弱，HKSOS可以利用Signal Radar專利技術，容許搜救人員遠距離準確偵測到求助人手機位置。他深信警隊的智慧搜救，配合不同政府部門專業及先進搜救方案，必定可以有效提升跨部門搜救能力。

警務處處長蕭澤頤致辭指，HKSOS緊密連結市民、其緊急聯絡人以及999報案中心，而且不論手機的訊號強弱，HKSOS可以利用Signal Radar專利技術，容許搜救人員遠距離準確偵測到求助人手機位置。（警方圖片）

HKSOS推出後，已有成功拯救個案。警方指，一名32歲HKSOS男用家，早前前往西貢水浪窩麥理浩徑行山，走至西貢「馬鞍坳」時感頭暈、疲倦。由於他沒有帶足夠的食物，打算報警求助，遂於下午5時透過HKSOS求助。警方接獲他的求救訊號後，立即致電給他，他透露自己身處麥理浩徑第4段M087和M088之間的位置，惟與HKSOS所記錄的地理位置相差甚遠。999報案中心把HKSOS定位轉發給消防通訊中心作出救援行動。最終，救援人員於下午6時45分，於麥理浩徑第4段M077附近尋獲事主。事主對警方及消防極速救援，以及警方推出實用的HKSOS表達謝意。

HKSOS共有六大功能，包括一鍵直達999報案中心，讓其精準掌握求助者的地理位置及提供協助；可設定緊急聯絡人，讓緊急聯絡人代為求助；HKSOS於無網絡下發出的獨特求救訊號，配合專利技術Signal Radar，偵測求助者的地理位置、具備意外偵測系統，HKSOS會按使用者是否符合行程預定時間提示，需要時接觸緊急聯絡人，999報案中心亦會在特定的情況下主動確認使用者的安全，評估是否需要作出搜救；程式針對熱愛上山下海戶外活動的市民而設計；便利聾啞人士使用緊急求助服務。

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警方指，警方推出智慧搜救生態體系中，3R搜救方案能為搜救人員提供實時定位、實時視頻傳輸和實時身體狀況監察；HKSOS手機應用程式可保障市民戶外活動安全；Signal Radar可在沒有流動通訊網絡的情況下偵測HKSOS訊號。這個智慧搜救生態體系備受國際肯定，並為香港於2023年第48屆日內瓦國際發明展勇奪三項評審團嘉許金獎。警方邀請市民大眾安裝及使用HKSOS（下載連結﹕https://www.police.gov.hk/isw/hksos/），在最佳保障下享受戶外郊野活動。