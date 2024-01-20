美林邨𠝹刀襲擊案｜女子探父遇險　陌生男箍頸掩嘴罵﹕一定要你死

大圍美林邨今午（20日）發生襲擊案，一名女子在美槐樓高層步出升降機時，遭一名陌生男子撼頭埋牆，更遭對方以𠝹刀𠝹傷。消息指，女事主本身並非居於美槐樓，她是到上址探望父親時遇襲，疑兇當時更出言恐嚇：「今次你走唔甩，一定要你死！」



警員進入大廈調查。（梁偉權攝）

現場消息稱，年約30多歲的女事主當時獨自乘升降機登上美槐樓高層，甫出𨋢便遇到一名陌生男子，男子突然從後箍頸及掩嘴，疑曾將事主推向牆邊撞頭，並向其稱：「今次你走唔甩，一定要你死」，繼而再用𠝹刀襲擊事主雙手手腕及左邊大腿。

據悉事主掙脫對方後，沿樓梯向上逃至頂層，擺脫疑兇後再逃到父親位於另一樓層的住所，由父親報警。警員趕到現場時，疑兇已經逃去，事發樓層升降機大堂遺下血迹。女事主手腳受傷，即場接受包紮後，由救護車送威爾斯親王醫院治理。據了解，女事主報稱沒有欠債或與人結怨。

警員在美林邨內搜查。（梁偉權攝）

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案發於今午4時57分，警員接報後持盾牌及穿戰術背心到場，進入美槐樓及登上大廈簷篷搜查，並翻查大廈閉路電追緝疑兇。據了解事主沒有欠債或與人結怨。疑兇年約35至40歲，身高約1.7米，瘦身材，案發時身穿黑色T恤及牛仔褲，戴方框眼鏡，並手持𠝹刀。