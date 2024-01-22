11港漂學生兩月內被騙$840萬　男生墮樓輕生　警護港漂計劃推防騙

2023年首10個月，已有約5萬內地人透過申請各項人才輸入計劃落戶香港，在港內地留學生也有2至3萬人。新界南總區為港漂熱門聚居地之一，區內一所大學在2023年10至11月發生15宗涉及內地學生騙案，當中11名學生在電話騙案中被騙逾840萬元，更有男學生因假冒內地官員電話騙案而墮樓輕生，情況令人憂慮。有見及此，新界南總區防止罪案辦公室在2023年籌辦「護港漂」計劃，宣傳防騙訊息，並於上周六（20日）舉辦計劃嘉許禮。

蕭澤頤致辭時表示，「港漂」群體是推動香港發展的新力軍，警方有責任保護他們融入香港，安居樂業。是次的嘉許禮可鼓勵社會各界，深入交流，共同協作，編織強大的「社會防騙保護網」來守護身邊人。



警方在銅鑼灣警官會所舉辦「護港漂」計劃嘉許禮， 以表揚支持計劃的合作伙伴，並向大眾分享協作成果和經驗，呼籲社會各界為防騙多出一分力。（警方圖片）

新界南總區防止罪案辦公室在2023年籌辦「護港漂」計劃，聯同新界南各個警區，積極聯繫與港漂活息息相關的社會各界持份者，把防騙信息傳遞出去，務求提高港漂防騙意識，並於上周六在銅鑼灣警官會所舉辦「護港漂」計劃嘉許禮， 以表揚支持計劃的合作伙伴，並向大眾分享協作成果和經驗，呼籲社會各界為防騙多出一分力。

嘉許禮有逾200人出席，包括過百位「港漂」學生及專才，中聯辦警務聯絡部部長陳楓 、警務處處長蕭澤頤及新界南總區指揮官麥展豪等擔任主禮及頒獎嘉賓。

警方亦播放一段一名港漂學生的家長的錄音，指兒子月前墮入「假冒內地官員」電話騙案而跳樓輕生。該家長傷心之餘，為避免再有悲劇發生而出一分力，錄製心聲呼籲廣大市民一同防騙。

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「港漂」常見騙案包括電話騙案、網絡釣魚短訊騙案、網上情緣及投資騙案，以及購物騙案。沙田警區重案組第二隊主管何灝庭高級督察指，根據觀察，港漂受害人比較服從權威，不熟悉香港執法部門的運作之餘，亦不知道「國內公安不會跨境執法」，當有 假扮公安或香港警務人員的騙徒訛稱其涉嫌洗黑錢等違法行為，很容易誤信騙徒。亦有受騙學生不太願意告知或詢問身在遠方的家人，免得家人擔心，卻往往在繳付騙款後，問題不但沒有解決，騙徒反而要求繳付更多金錢，因此承受著龐大的壓力。

何認為，「港漂學生」父母身在內地，自己解難能力有限，尤其是在語言不通的地方，面對似是而非的信息更加難以分辨真偽。因此，大學教職員的關愛、同學提醒、警方及其生活圈內可接觸的防騙資訊變得非常重要。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君總督察呼籲，當港漂或其他市民大眾遇到懷疑騙案時，謹記不接聽、不輕信及不轉賬。可找身邊最理智冷靜的親朋好友，一起分析事件；亦可以致電警方24小時防騙易熱線18222 查詢；尋求人生經驗豐富的長輩們的教誨和建議；向專業的NGO求教；遇到緊急情況，例如有人說要來抓你或向你要贖金等等，即致電999向警方求救。