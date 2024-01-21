正生涉騙｜書院家長日播片　林希聖露面籲學生平常心繼續學習

基督教正生會董事捲串謀詐騙風波，遭通緝的創辦人、正生書院校監林希聖目前身在美國，他早前接受《香港01》訪問指事件已交律師處理，拒絕回應，書院老師指過去數日與林希聖有緊密聯繫，包括請示早會安排等。

今日（21日）為正生書院家長日及燒烤團年飯，林希聖未能出席，惟據悉他透過預製影片發表講話，稱是他39年來首次缺席團年飯及家長日。他相信家長及學生近日特別受困擾，擔心正生一事會否影響學生在書院繼續奮鬥、學習、改變，他請在座人士放心，並指這不是他個人的保證，而是數日前教職員與社署、教育局開會，對方一致表達最關心學生的福祉，亦關心同事、鼓勵同事堅持崗位，絕不希望正生一事影響學生，呼籲學生「各位平常心，繼續努力學習就得」。他亦鼓勵學生新一年繼續努力，並引用聖經經文，呼籲學生做一個正派真誠的人，悔改歸正，片段結束時現場有零星掌聲。



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被通緝人士之一的林希聖，於1985年創辦基督教正生會。2009年，基督教正生會因帳目問題被廉政公署調查，當年有傳媒報道指正生會疑挪用正生書院的「綜援學費」投資海外房地產；又指該會在內地辦旅遊公司，疑似經營色情娛樂場所。當年8月，廉署曾派員到林希聖及正生書院校長陳兆焯的住所等多個地點調查及搜證。調查逾半年後廉署指無發現貪污違規等情況。

警方今次以涉嫌串謀詐騙作出通緝，身在美國的林希聖當日回覆《香港01》表示，律師已交代不能受訪，僅稱「人生自古誰無劫，留得丹心照汗青」。

惟案中另一被捕人士李永雄傳道，接受《香港01》訪問時指，曾多次提醒正生會創辦人林希聖要公開財政，切勿將「公家錢」轉入私人戶口，否則「水洗都唔清」，奈何未被理會，他認為對方被通緝是「應得嘅」。他呼籲被通緝的董事回港交代：「我覺得佢哋三個應該返嚟香港交代，如果唔係呢一世都孭住罪名」。