警HKSOS手機應用程式下載增　戶外活動專家﹕有助提供求助者位置

警方於上周六（20日）正式推出全新999緊急手機應用程式「HKSOS」，至今下載量已超過18,000次，較正式推出前增加近4倍，並於App Store下載排行榜（旅遊 Travel）連續三日保持第一位。HKSOS能緊密連結市民、其緊急聯絡人以及999報案中心，而且不論手機的訊號強弱，HKSOS可以利用Signal Radar專利技術，容許搜救人員遠距離準確偵測到求助人手機位置。



多名戶外活動專家分享在戶外做運動時遇到的挑戰，以及HKSOS有助保障使用者安全。（警方圖片）

多名戶外活動專家分享在戶外做運動時遇到的挑戰，以及HKSOS有助保障使用者安全。中國香港滑翔傘協會主席陳家耀表示，滑翔傘玩家有時受天氣影響，可能需要緊急降落，有機會降落點的訊號太差，使用HKSOS便能對外聯絡。中國香港獨木舟總會主席羅浩然則指，多一件傍身工具有助提高運動安全性，在海上遇險時，很難通知救援人員確實位置，HKSOS可精確指出求助者位置。香港著名頂尖越野跑手曾小強亦表示，即使自己熟悉行山路線，仍然有迷路風險，在天氣突變時，沒有水、體力及電話訊號差的情況下，求助者可用HKSOS與緊急人聯絡、報警及提供確實位置。

HKSOS共有六大功能，包括一鍵直達999報案中心，讓其精準掌握求助者的地理位置及提供協助；可設定緊急聯絡人，讓緊急聯絡人代為求助；HKSOS於無網絡下發出的獨特求救訊號，配合專利技術Signal Radar，偵測求助者的地理位置、具備意外偵測系統，HKSOS會按使用者是否符合行程預定時間提示，需要時接觸緊急聯絡人，999報案中心亦會在特定的情況下主動確認使用者的安全，評估是否需要作出搜救；程式針對熱愛上山下海戶外活動的市民而設計；便利聾啞人士使用緊急求助服務。

警方邀請市民大眾安裝及使用HKSOS（下載連結﹕https://www.police.gov.hk/isw/hksos/），在最佳保障下享受戶外郊野活動。

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