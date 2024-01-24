美孚新邨單位起火　冒火舌濃煙　3母女被嗆醒慌忙逃生

本港氣溫驟降，巿民使用電暖爐、電暖毯等保暖產品要小心。荔枝角美孚新邨一個單位，今日（24日）早上發生火警，瞬間陷入火海，單位3母女慌忙逃生，最後全部送院。現場人員起初懷疑因電力負荷過重致電暖爐起火，惟機電工程署回覆《香港01》查詢表示，該署人員到場調查後，初步發現火警與電暖爐故障無關，會繼續調查以確定起火原因。不過署方亦指出，為避免電路負荷過重，市民切勿使用拖板接駁電暖爐。



現場是美孚新邨6期13樓一個單位，上午7時41分客廳位置起火，濃煙直冒。據報一名女子大叫火燭，鄰居陸續報警求助。單位內3母女被濃煙嗆煙，慌忙逃生。有住戶拍攝到火舌與黑煙由單位窗戶冒出，火勢甚為猛烈。消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊灌救，於15分鐘後將火救熄。

3母女事後送院，其中59歲姓戴母親左手手指受傷；30歲女兒吸入濃煙不適，另一名女兒則情緒激動，她們披上錫紙保暖，全部被送往瑪嘉烈醫院治理。

現場消息指，放在客廳的一個電暖爐插在拖板上使用，現場人員一度懷疑因負荷過重起火，並燒着其他雜物。機電署人員調查後則認為火警與電暖爐故障無關。火警期間大廈11男19女疏散到安全位置。住在18樓的陳小姐表示，今早有鄰居按她的門鐘，當時鄰居着急地說：「火燭啊，着晒煙，快啲走啊！」果然濃煙充斥，她形容「好勁囉啲煙！」同層的胡先生表示「喺窗見到好多煙」，連忙與90多歲的母親走火警，以他所知無人困𨋢。

3母女被濃煙嗆醒逃生，其中母親手指受傷。(黃學潤攝)

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本港天氣驟降，天文台表示，受冬季季候風影響，今日（24日）天氣仍然嚴寒。今日最低氣溫為6度，最高氣溫亦僅得11度，惟部分地區今早氣溫更低於6度，其中疑因使用電暖爐導致火警的荔枝角區，今早8時許僅得5.8度。

消委會提醒巿民，使用電暖爐時要留意：

1. 不應把電暖爐放在電源插座之下，或較潮濕的地點例如浴室（可供浴室用的除外）。除特別設計的型號外，一般電暖爐不能作晾乾衣物之用；

2. 電暖爐普遍功率較高，可能達2,500瓦特或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源；

3. 充油式電暖爐頗重，過度傾側時有可能翻倒，或對附近小孩構成危險。此外，從表面看不出暖爐發熱板的高溫，意外或長時間觸摸可能灼傷肌膚，必須小心。

4. 準備離開房間或不用暖爐時，應先關掉電源，既安全又可節省能源。

5. 用戶應定期清潔電暖爐，清潔前，必須拔掉電源插頭，並等待機身冷卻才開始清潔。