醫療券詐騙｜蠱惑中醫涉串謀逝者家屬冒簽呃資助　警將軍澳拘13人

政府自2009年起推出「長者醫療券」計劃，冀協助長者選擇切合需要的私營醫療服務，卻成為貪心份子斂財之機。警方過去兩日（24及25日）以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕9男4女，揭發已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬涉串謀詐騙，有家屬冒充已故親友前往涉案中醫診所使用醫療券，與中醫師合謀冒簽「醫療券使用者同意書」騙取資助；行動中，亦發現有藥房負責人聯同中醫師以高出10倍價錢，向長者推售安宮牛黃丸等產品後拆帳，案中涉款共約4萬元。



警方調查後發現兩種犯案模式，分別是誘騙已故長者家屬使用醫療券，以及誘騙長者「純粹購物」。（翁鈺輝攝）

警方一連兩日採取行動拘捕13人，包括7名中醫師和一名藥房負責人，並根據法庭手令搜查涉案的中醫診所和被捕人士的住所。（警方提供）

將軍澳警區刑事部高級督察陳光熙稱，去年10月起將軍澳警區接獲衛生署轉介多宗非法使用醫療券的可疑個案。經深入調查後，發現有中醫師串謀部分已故醫療券持有人的家屬使用醫療券的餘額，而有關親友最早已於2020年離世；他們會帶同已故親友的身份證，到親友慣常光顧的中醫診所使用尚未使用的醫療券，其間違規的中醫師會聯同家屬冒簽「醫療券使用者同意書」。

他續稱，有藥房負責人亦會利用長者「唔用就浪費」的心態，教唆長者違規使用醫療券於藥房購物，甚至有藥房會以較市價昂貴約10倍的價錢，出售海味、藥物等，再向長者「洗腦」、教唆長者訛稱已接受醫療服務，店舖負責人之後會與中醫師串謀在「醫健通」系統上，領取有關醫療券津貼並作分賬。

涉案家屬會冒認已故親友在「醫療券使用者同意書」上簽名。（翁鈺輝攝）

警方在一連兩日的行動中拘捕13人，包括7名中醫師和一名藥房負責人，年齡介乎40至83歲，又根據法庭手令搜查涉案的中醫診所和被捕人士的住所，並檢走一批證物，包括有冒簽已故人士簽名的「醫療券使用者同意書」、以高於市價多倍購入的藥材和貨物及相關付款紀錄等，所有人目前正被扣查。

據了解，涉案8間診所全部位處將軍澳區，涉案人士或主動邀請其「熟客」的家屬參與犯案，有人更曾誘騙長者以高達1,500元的價錢，購買僅值約百多元的安宮牛黃丸；而被捕的5名已故長者親屬中，包括已故人士的丈夫或妻子、女婿和媳婦等。

陳光熙（右）稱，涉案的已故長者家屬，會帶同親友的身份證到親友慣常光顧的中醫診所，使用尚未使用的醫療券。（翁鈺輝攝）

被捕人士包括7名中醫師和一名藥房負責人，陳裕詠表明如發現有醫師行為有違醫德或違規，會將個案轉介至香港中醫藥管理委員會跟進。（翁鈺輝攝）

將軍澳警區刑事部署理總督察陳裕詠強調，政府推出醫療券是希望令有需要的長者在現有公營醫療服務以外，得到最切合其需要的私營基層醫療服務，批評以違法手段使用醫療券騙取政府資助，會浪費幫助長者的資源，且有違道德，更有機會觸犯欺詐罪，一經定罪最高可被判處監禁14年。陳光熙亦謂，有關行動仍在進行，不排除有更多人被捕，警方會持續搜證和諮詢律政司意見，需要時會向被捕人士加控其他罪行。

陳裕詠表明，如發現有醫師行為有違醫德或違規，會將個案轉介至香港中醫藥管理委員會跟進，呼籲市民不要給機會讓一些不良店舖將醫療券變成其「吸金」的工具；至於有關措施是否有漏洞，她認為應交由衛生署處理。