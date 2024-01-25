天眼直擊｜油麻地比熊犬「狗店長」遭四眼男抱走　狗主斥：好可恥

油麻地驚現偷狗賊！上周一晚上（15日），吳松街一間藥房的比熊犬狗店長「小龍」，遭一名四眼賊男從貨車上抱走，全程被鄰近大廈「天眼」拍低。片中可見，有人事前在貨車徘徊，四處張望，打開車斗門後將施然將「小龍」抱走離去。據了解，疑犯曾與東主一名友人交談約20分鐘，東主梁先生事後已報警，惜至今仍未有好消息，「唔係錢嘅問題‥‥‥畀返隻狗仔我啦‥‥‥呢啲行為係好可恥！」



油麻地上周一（15日）出現偷狗賊，約3至4個月大的比熊犬狗店長「小龍」被抱走。（網上圖片）

被盜走的比熊犬「小龍」約3至4個月大，由朋友贈予藥房東主梁先生，他因工作時間關係，經常會帶小龍落舖，自撫養以來牠大受朋友及街坊歡迎，大家除會不時探訪，朋友甚至會帶「小龍」回家過夜。梁先生友人區先生稱：「根本係狗店長嚟！好受歡迎！」他憶述，案發當日梁先生如常帶小龍落舖，多名友人先後造訪，其中一人將貨車泊於舖外，期間將小龍放於車斗內玩耍，詎料牠轉身回藥房取東西後拆返時，小龍便不翼而飛。

眾人得悉事件後大為緊張，分頭於附近一帶搜索及向街坊查問，成功向鄰近一大廈取得閉路電視片段，可見一名戴黑色鴨舌帽的「四眼男」在貨車附近徘徊，四處張望，來來回回約50秒後，打關車斗門將小龍抱走，施然離去。

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據了解，疑犯事前曾於梁先生的一名友人交談約20分鐘，但有人表示不認識對方。梁先生苦尋愛犬無果，案發翌日（16日）報警求助，友人亦協助於網上薄酬尋狗，呼籲市民如有消息，致電 6633-9388 與狗主梁先生聯絡。梁先生憂心忡忡稱：「唔係錢嘅問題，偷咗人啲嘢係要畀返人，仲要係小動物嚟，如果係人仔（小朋友）咁點？唔識講嘢，冇呢個意識，最好畀返隻狗仔我啦！我已經報咗警，其實就算畀返我，差人（警方）都唔會算數，呢啲行為係好可恥！」

警方證實，上周二（16日）下午約2時37分接獲吳松街25至27號一地舖姓梁（56歲）男負責人報案，指其狗隻於前一晚於一輛貨車上被人盜去，現正追緝一名30至40歲、高約1.75米、卡其色上衣、藍灰褲、黑色鴨舌帽及孭肩包的男子歸案。案件列作「盜竊狗隻」處理。