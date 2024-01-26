球會前高層訛稱賣MIRROR等演唱會飛　騙百人$600萬　球圈友人中招

本地女子足球隊「247足球會」的前發展總監，涉嫌於網上聲稱可獲取演唱會內部認購門票，收取買家款項後卻失去聯絡，買家亦無法取得演唱會門票。警方經調查，發現由2023年5月至本月期間，超過100人誤墮騙案，損失金額接近600萬元；當中單一最大宗損失達50萬元，涉及MIRROR演唱會。據悉，受害人多為其球圈朋友。警方根據情報分析，拘捕一名化名為「Frankie」的36歲姓周男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，相信為案件主腦，他現正被扣留調查。



「247足球會」發表聲明，指管理層發現球員於社交平台發布有關金錢問題的帖文後，發現周男涉及違法行為，因受影響球員眾多，故球會報警求助，並即時解除周男一切職務。



葵青警區科技及財富罪案組第一隊主管高級督察林浩廉講述一宗涉及「247足球會」前發展總監的演唱會騙案案情。（王譯揚攝）

葵青警區於周二（23日）接獲市民報案，指「247足球會」的前發展總監透過不同渠道，包括社交平台發帖等，聲稱可獲取所有在香港舉辦的演唱會內部認購門票，包括MIRROR、姜濤、鄭秀文、BlackPink、Twins等。

在警方接獲的報案當中，全港至少33宗網上購物騙案疑與疑犯有關。警方相信疑犯濫用其職務上的人脈，騙取受害人信任。調查顯示，受害人先根據疑犯指示，透過轉數快付款。惟疑犯確認收到款項後，會以不同籍口拖延，包括退款、更換其他演唱會門票等，最終失聯受害人亦無法收取演唱會門票。疑犯更於今年1月中辭任球會發展總監一職。

警方檢取被捕人的電腦及電子通訊儀器作分析，經調查後，相信由2023年5月至本月期間，超過100人誤墮騙案，經初步點算損失金額接近600萬元。（王譯揚攝）

葵青警區科技及財富罪案組第一隊隨即接查案件，經深入調查及情報分析後，鎖定化名為「Frankie」的36歲姓周中國籍男子，於昨午（25日）在其粉嶺住所，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕他。警方相信，被捕人為本案主腦，並利用自己及其他人的合共最少14個轉數快户口，收取受害人的款項。被捕人現正被扣查。

警方亦檢取被捕人的電腦及電子通訊儀器作分析，經調查後，相信由2023年5月至今個月期間，超過100人誤墮騙案，經初步點算損失金額接近600萬港元。據了解，受害者大多為被捕人足球圈內的朋友。

葵青警區科技及財富罪案組第一隊主管高級督察林浩廉講述一宗涉及「247足球會」前發展總監的演唱會騙案案情。（王譯揚攝）

翻查資料，「247足球會」於本月21日在社交平台Facebook發聲明，證實一名姓周男子已非球會職員或老闆，其一切個人問題與球會無關。

球員發佈金錢問題貼文後 球會揭發事件報警

至今日（26日），該會就警方發布的訊息，再度發表聲明，指周男本季初於球隊擔任業務發展總監一職，職能為協助球隊物色有意投資足球之贊助商，其本人亦為球隊贊助人之一。

數日前，管理層發現有球隊球員於個人社交平台發佈一則關於金錢問題的貼文，球隊管理層得悉後立刻與球員聯絡，發現當中涉及周男違法行為。球隊整理資訊後，協助相關球員到警署報案。由於受周男違法行為影響的球員眾多，球隊於周日（1月21日）即時解除周男於球隊一切職務，同時管理層即時前往警署報案。

球會呼籲所有受影響人士向警方提供資訊，會方亦會全力配合警方之所有調查工作，並承諾絕不姑息，以最嚴肅態度協助警方處理案件。球會重申是次案件屬周男個人違法行為，與球會其他職球員無關，球會亦有隊員屬受害者。

「247足球會」於四日前在社交平台發聲明，證實一名姓周男子已非球會職員或老闆，其一切個人問題，概與球會無關。

247足球會於1月26日再發表聲明。（互聯網）

警方呼籲市民，如任何人懷疑自己為今次網上騙案的受害者，請致電3661 2771與葵青警區科技及財富罪案組第一隊聯絡。警方強調，如干犯「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，可處監禁10年，市民切勿以身試法。