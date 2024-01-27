警搗西貢村屋毒窟拘3人　檢$520萬毒品　包括搖頭丸、「太空油」

警方毒品調查科於周四（25日）在西貢滘西新村進行執法行動。行動中，警方發現有村屋單位用作毒品儲存倉暫存毒品，以「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪拘捕1男2女，年齡介乎21至47歲，並且一共檢獲10公斤大麻花、23公斤約4600萬粒搖頭丸，以及327克屬於第一部毒藥「依托咪酯」，俗稱「太空油」，市值約520萬港元。警方表示，是次檢獲的搖頭丸數目為本港近20年來最多，亦是警方第7宗發現「依托咪酯」的案件，檢獲量亦是近10年以來本港最大。



行動中，警方一共檢獲10公斤大麻花、23公斤約4600萬粒搖頭丸，以及327克屬於第一部毒藥「依托咪酯」，市值約520萬港元。（吳詠瑩攝）

毒品調查科行動組督察朱紹麟指，警方發現有販毒集團利用偏遠村屋作掩飾，租用單位作毒品儲存倉庫暫存毒品，繼而分批出售。警方在周四採取執法行動，搗破一個位於西貢滘西新村村屋單位的毒品儲存倉。

行動中，警方在西貢滘西新村一村屋外截停一名本地男子，在他手持的紙箱內發現有5公斤真空包裝的大麻花。及後，人員押解該名男子回到其村屋住所，在單位內人員再檢獲多5公斤真空包裝大麻花、23公斤約46,000粒搖頭丸及327克屬於第一部毒藥「依托咪酯」，俗稱「太空油」。

此外，人員在單位內發現2名女子，她們分別為該名男子的女朋友及母親。警方以「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪拘捕三人，現正被扣留調查。該名男子稍後將會被落案控告相關的罪名，並將於下周一（29日）會在觀塘裁判法院進行提堂；而其母親及女友則會保釋候查。

搖頭丸及「依托咪酯」為近年檢獲量最大

朱紹麟表示，今次行動中檢獲4600萬粒搖頭丸，是自2004年以來本港最大的檢獲量。另外，行動中檢獲的第一部毒藥「依托咪酯」，亦為近10年以來本港最大的檢獲量。他指，今次是警方有紀錄以來第7宗發現「依托咪酯」，以往6宗是電子煙槍內，入經過化驗所發現「依托咪酯」的成分。而今次檢獲較為粉狀或製成品的「依托咪酯」則較為稀有。

朱說，「依托咪酯」是一種用於麻醉和鎮靜的藥物，它是屬於靜脈麻醉的藥物，通常是用於手術的過程，以作誘導和維持麻醉狀態。此外，其他需要鎮靜的醫療程序都會使用「依托咪酯」作為麻醉藥物。朱又指，「依托咪酯」能在中樞神經產生鎮靜和催眠效果，醫護人員需要在受控的醫療環境下，才會透過靜脈注射給患者。

他表示，如吸食過量的「依托咪酯」，輕則會出現顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒；重則會出現幻覺、脾氣暴躁等等的徵狀，影響情緒、思維和行為舉止，對腦部神經是造成不可轉的傷害。同時「依托咪酯」亦會容易產生呼吸暫停和支氣管痙攣等問題。警方表示會繼續留意「依托咪酯」的趨勢，並且適時作出執法行動。

毒品調查科行動組督察朱紹麟強調，非法售賣或管有第一部毒藥和未經註冊的藥劑制品均屬刑事罪行。（吳詠瑩攝）

警方強調，「依托咪酯」是在香港法例第138A章，《藥劑業及毒藥規例》第一部附表一和附表三中管制的物質，該一類物品只可以在藥房，在按照醫生的處方才可購買。非法售賣或管有第一部毒藥和未經註冊的藥劑制品，均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款港幣10萬元和監禁2年。

此外，「販毒」屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高刑罰為終身監禁和罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。