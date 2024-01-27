女嬰疑受虐命危　33歲保母被捕　社署證傷者屬被捕人首位照顧兒童

屯門懷疑發生虐兒案。一名由保母照顧的9個月大的女嬰時因不適而被到屯門醫院，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，情況危殆，認為其傷勢有可疑，警方經調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名，拘捕33歲姓鍾保母。



據了解，涉事父母透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務，聘請案中保母。社會福利署發言人回覆指，仁愛堂是屯門區的服務營辦機構，有關保姆屬計劃下的社區保姆，該名保姆早前完成培訓，並由本月起提供服務，有關女嬰為其第一位負責照顧的兒童。



女嬰現時留醫屯門醫院兒童深切治療部。

消息指，女嬰父母俱為在職人士，育有一對分別4歲及9個月大的女兒，一家四口與一名家庭傭工在屯門區居住，惟傭工於1月份休假，父母遂透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務及聘請保母。父母會於早上將女嬰交予保母照顧，傍晚才接回。本月25日上午，保母如常接走女嬰，惟下午為女嬰洗澡後發現其抽搐，遂通知女嬰父母。父母趕抵後驚見女兒失去意識，立即將她送往屯門醫院救治，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，立即安排手術及送進兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。昨午醫生認為女嬰傷勢可疑，不排除是人為造成，因而報案。

女嬰被送到屯門醫院救治，醫生認為其傷勢可疑，遂報警求助。（資料圖片）

社署回覆《香港01》查詢時表示，署方委託非政府機構在全港18區推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，支援因工作或其他原因而暫時未能照顧子女的家長，在鄰里層面為九歲以下的兒童提供日間照顧服務。服務包括由社區保姆提供的家居照顧服務，營辦機構須設有機制招募、評估、篩選及培訓合適的社區保姆，並安排有需要的兒童在社區保姆的居所或營辦機構認可合適的地點接受服務。

署方亦指，仁愛堂為屯門區的服務營辦機構，而有關的保姆屬計劃下的社區保姆，該保姆早前完成培訓，並由本月起提供服務，有關女嬰為其第一位負責照顧的兒童，署方非常關注事件，並會密切留意警方的調查結果，以制定進一步的跟進行動。

仁愛堂回覆指，由於警方對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何評論，仁愛堂會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願小朋友盡快康復。