涉走私瀕危物種老虎牙、穿山甲肉及活龜　機場海關拘兩男女

海關表示，過去兩日（26至27日）於機場偵破兩宗旅客走私受管制屬瀕危物種的案件，合共搜出約230克老虎牙、約128克穿山甲肉及64隻活龜，估計市值共約70萬元。一名50歲男子及一名45歲女子分別被落案起訴，明日（29日）將於西九龍裁判法院提堂。



海關前日（26日）從一名抵港男旅客的行李內搜出約230克老虎牙和約128克穿山甲肉，總值約5萬元。（海關提供）

涉案男子前日從尼日利亞經埃塞俄比亞飛抵本港，準備乘搭跨境渡輪前往蛇口，海關人員於機場海天中轉大樓檢查他的行李時，在他的寄艙行李中搜出該批市值約5萬元的老虎牙和穿山甲肉，而兩者均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種標本，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》（《條例》）所管制。涉案女子則於昨日從日本東京飛抵本港，海關人員為她清關時，在她的寄艙行李中發現該批屬《條例》所列明的瀕危活龜，市值約65萬元。

海關稱，兩宗案件已轉交漁農自然護理署跟進，而該兩名男女分別被控以一項未根據並按照出口許可證的規定出口附錄I物種的標本罪名、以及一項未根據並按照入口許可證的規定入口附錄II物種的標本罪名，明日將各自在西九龍裁判法院提堂。

海關昨日（27日）從一名抵港女旅客的行李內搜出64隻瀕危活龜，市值約65萬元。（海關提供）

海關重申《條例》列明任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公，呼籲市民切勿攜帶受管制物品進出香港。