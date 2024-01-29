屯門9個月大女嬰疑受虐　涉案保母獲准保釋　2月上旬向警方報到

一名9個月大女嬰上周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷，醫生認為女嬰傷勢可疑而報案，警方以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名拘捕33歲鍾姓保母，目前女嬰情況仍然危殆。警方今日（29日）表示，案件交由屯門警區重案組人員跟進調查，涉案保母已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。



一名9個月大女嬰上周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷。（蔡正邦攝）

屯門發生懷疑虐兒案。一名社區保母照顧大約9個月大的女嬰時，發現女嬰不適，遂通知女嬰父母。上周四（25日）女嬰被送往屯門醫院治理，當時陷入昏迷，目前仍然留醫，情況危殆。醫院職員翌日報案，警方經初步調查後，相信女嬰早前交由一名鍾姓33歲女子照顧期間，曾被不恰當對待，警方遂於上周六（27日）以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將該名保母拘捕。

女嬰被送到屯門醫院救治，醫生認為其傷勢可疑，遂報警求助。（資料圖片）

消息指，女嬰父母俱為在職人士，育有一對分別4歲及9個月大的女兒，一家四口與一名家庭傭工在屯門區居住，惟傭工於1月份休假，父母遂透過仁愛堂社區中心尋求暫托服務及聘請保母。父母會於早上將女嬰交予保母照顧，傍晚才接回。上周四（25日）上午，保母如常接走女嬰，惟下午為女嬰洗澡後發現其抽搐，遂通知女嬰父母。父母趕抵後驚見女兒失去意識，立即將她送往屯門醫院救治，醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，左眼腫脹，立即安排手術及送進兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。醫生1月26日認為女嬰傷勢可疑，不排除是人為造成，因而報案。