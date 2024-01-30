西環男捱的士撞吐血昏迷　的士一度逃去　七旬男司機涉危駕落網

西環發生車禍。凌晨2時半左右，一名男子在皇后大道西近和合街橫過馬路時，遭一輛的士撞倒。傷者登時倒地，頭部重創昏迷。當時另一名男子正截乘的士，目擊涉案的士車禍後不顧而去，立即記下車牌報警。救護員趕至為傷者急救，並送往瑪麗醫院救治。警方經追查後，拘捕一名71歲姓王男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。



現場遺下一些食物。(李家傑攝)

男傷者65歲，送院時昏迷，其妻接報趕到醫院了解情況，憂心忡忡。

目擊事件的蔡先生(左)向警員講述事發經過。(李家傑攝)

目擊事件的蔡先生憶述，當時他正在路邊截乘的士，打算往北街飲茶。當他見到的士駛近，即遞手截車，未料司機不但沒有停下，卻撞到正路過的男途人，而且沒有停下，繼續踩油離去。蔡立即跑出馬路，記下的士車牌後報案，另外也有其他司機停車協助，只見事主吐血昏迷，傷勢相當嚴重。蔡指該的士車速不高，他估計司機根本未有留意到有人過馬路。現場留下一些糕點及三文治等食物。

警方指，凌晨2時31分接獲途人報案，指一輛的士沿皇后大道西西行，至532號時疑撞倒正橫過馬路的一名男子。人員接報到場，姓葉（65歲）男子頭部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理。案件列作「交通意外有人受傷—肇事後不顧而去」跟進。警方經追查後，拘捕一名71歲姓王男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。