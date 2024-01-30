觀塘Tesla撞途人｜「打保齡」連撞4人　5歲女童情況仍然危殆

觀塘昨午（29日）發生嚴重車禍，一名女子駕駛Tesla由協和街左轉月華街期間，猛撞行人路鐵欄，繼而剷上行人路邊，連撞4名男女途人，包括一對父女。其中一名5歲女童重創。據了解，她大量出血，更出現血胸，送院後要插喉搶救，今日（30日）女童情況仍然危殆。



受傷女童送院時鼻部滲血，需臥擔架床及戴上頭部固定器。（羅日昇攝）

案發在昨午近5時，有車cam片段拍得涉事Tesla高速轉彎時，失控直剷上行人路邊，當時大批途人在燈口等候，有人登時被撞飛倒地，其他人亦雞飛狗走。Tesla「打保齡」後急扭右駛前數米始停下。捱撞4名途人當中，5歲女童頭傷、鼻部滲血，腳部骨折，需臥擔架床及戴上頭部固定器入院，更出現血胸，大量出血，送院後要插喉搶救。

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至於女童的36歲父親右手磨損，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。另一名50歲姓楊婦人後腦流血，右臉和手肘擦傷；一名36歲姓黃男子則左膝磨損，與楊婦均送聯合醫院治理。現場約3米鐵欄被撞毀，行人路面遺下染血口罩及部份汽車零件，大批途人駐足圍觀。

警方表示，涉事29歲姓姚女司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件周二（30日）在觀塘裁判法院提堂。