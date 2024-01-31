粉嶺圍牌坊遭夾斗車吊臂撞毀　村長憂影響風水：唔係咁「老黎」

今日（31日）早上9時55分，一輛夾斗車疑沒有收妥吊臂，駛經粉嶺圍村口時，吊臂猛撞牌坊橫樑，撞爛約1米乘0.5米範圍，碎片散落地上，村民見狀致電報警。牌坊橫樑有龍雕，適逢今年龍年，村長坦言擔心影響風水：「有少少唔係咁老黎！」



事件中夾斗車司機報稱腰痛，送院治理。警方接報到場調查，同時聯絡屋宇署人員到場檢視，初步相信結構無即時危險，現時圍封牌坊對開位置，粉嶺圍出馬會道方向行車線亦暫時封閉。

村長彭振聲事後到場視察損毀情況，他指牌坊於2020年由政府出資找承建商建造，耗資500幾萬。長度約60呎，高度足以一輛雙層巴士穿過，符合運輸署規定。被撞毀部分包括表面的麻石、雲石和內部的石屎；由於要全塊更換，他估計維修費50至60萬元。

彭續說，涉事的夾斗車為渠務署外判，進行污水渠工程的承建商，於村內進行約2年的渠務工程，估計是涉事司機疏忽所致，或會透過保險索償。

牌坊約1米乘0.5米、雕有龍的石屎被毀墮下。（蔡正邦攝）

粉嶺圍屬新界五大家族彭氏，彭振聲指他們於南宋時期立村，現時村內有1,000戶，住有約5,000人。他表示作為新界原居民會擔心牌坊被毀影響風水，希望不要發生「唔吉祥、唔吉利」的事。惟臨近農曆新年，大陸工廠將「收爐」過年，估計未必能趕在正月前完成復修。