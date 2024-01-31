警屯門反黑「放蛇」逾兩月收網　冚多間非法場所拘101人最老86歲

屯門區去年年底發生多宗涉及三合會的暴力案件，屯門警區遂於去年11月派員到區內多個非法場所「放蛇」，上周五及周六（26至27日）採取行動，連搗區內藏於工廈的4間非法賭檔、3間無牌酒吧及1個毒窟，共拘捕101人（18至86歲），搜獲市值共計約10萬元的賭具、酒精和毒品等。警方相信行動已成功打擊一個活躍於屯門區內的犯罪團伙，又指涉案場所的防火規範不達標，表明地政署將對相關物業業主採取法律行動。據了解，警方今次針對打擊的是黑幫「新義安」的成員。



莊成逸（中）指警方是次行動共拘捕了101人，相信已成功打擊區內擊一個活躍的犯罪團伙。左為馬程浩，右為沈灝旻。（林振華攝）

屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，由於去年第四季屯門區內發生多宗涉及三合會的暴力案件，而打擊三合會活動一直都是警務處處長首要行動項目之一，故警區去年11月起分3階段展開打擊行動三合會行動。他謂人員在收集情報時發現，三合會分子會利用非法賭場、酒吧等作為其主要收入來源，而有關場所多設於工業大廈內，因有關場所較隱蔽，工業區晚上的人流亦會大減，部分場所更會提供毒品。

屯門警方上周五及六（26至27日）在區內展開執法行動，搗破區內藏於工業大廈內4個非法賭博場所、3間無牌酒吧及1個毒窟，並搜出大批證物。（林振華攝）

他續稱，不法分子會在有關場所的門口安裝閉路電視，並確認客人身分後才允許進入，且只會通過熟人引薦或社交媒體招攬顧客，增加警方的執法難度，故警方去年11月起派遣臥底探員偽裝成顧客進入相關場所收集情報，從中確定了多名目標人物及場所，其間更有自稱三合會成員的人士藉此展示勢力。

屯門警區刑事部警司莊成逸指，人員在上周五及周六期間「收網」，動員屯門警區以及新界北快速應變部隊超過200名警力，突擊搜查屯門區內多個處所，合共拘捕了57名本地男子、37名本地女子，一名泰國籍男子及6名泰國籍女子，年齡介乎18至86歲，各人涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「經營賭博場所」、「恊助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌賣酒」和「違反逗留條件」等罪名。所有人目前已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

屯門警區刑事部高級督察馬程浩透露，警方行動期間搗破了4間非法賭場、3間無牌酒吧和1個毒窟，並搜獲現金及籌碼共約6萬元港幣、各式賭具、超過1,000支酒精飲品，以及少量可卡因、大麻和大麻二酚（CBD）製成品，合計市值約10萬元港幣。

警方自去年11月起派員喬裝顧客，進入區內多個非法場所搜證。（林振華攝）

他提到是次行動亦有與消防處合作，以全面檢查涉案單位，其間發現它們普遍存在阻塞消防通道、遮擋灑水系統等嚴重問題，且在通風設施、防火設備及緊急逃生路線等方面均不符合現行的安全規範，消防處將作跟進；地政署亦會根據警方提供的資料，向物業業主採取相應法律行動，包括發出警告信或展開法律訴訟。

沈灝旻指，不法分子會在有關場所的門口安裝閉路電視，確認客人身分後才允許進入，且只會通過熟人引薦或社交媒體招攬顧客，增加警方的執法難度。（林振華攝）

莊成逸表示，相關非法場所會視乎客源多寡來決定運作時間，但一般入夜後才會運作，單位大小亦不一，估計客源都是區內居民。他相信是次行動已成功打擊一個活躍屯門的犯罪團伙及其收入來源，有關行動仍在進行，不排除有更多人被捕，強調警方對所有三合會及毒品活動「零容忍」。他亦提醒業主有責任監察物業的用途，如物業被用作非法用途，業主也有機會負上刑事責任。

消防處人員亦有參與上周的警方行動，並檢查涉案單位是否符合相關防火條例。（林振華攝）