億元毒品｜警拘4人包括75歲婦　57歲男制服後昏迷亡　警:患心臟病

警方毒品調查科聯同海關調查一宗1億元可卡因案件，警方經16日的監控交付工作後，昨（1月31日）展開收網行動，於粉嶺坪輋、元朗高埔村及旺角拘捕3男1女，涉嫌「串謀販毒」，包括75歲女主腦。其中，警方於高埔村截查目標人物時，該名57歲男疑犯激烈掙扎及企圖駕車逃離現場，警方與疑犯一度展開「追逐戰」，混亂間發生碰撞。男子最終在車內被制服，他坐在車上被鎖上手銬，約20分鐘後陷入昏迷，送往屯門醫院搶救，留醫一日後，延至今午（2月1日）不治。另外亦有3名警員受傷送院，現已出院。警方毒品調查科署理總警司陳江明指，該名男子過往有心臟病紀錄，警方於其車上發現一支用於紓解心絞痛的噴霧，此案已交由新界北總區重案組跟進。



警方及海關採取聯合行動，於南美入口40呎貨櫃中檢獲1億可卡因。警方經調查後，分別於坪輋、旺角及八鄉拘4人，並檢獲一批證物。（陳浩然攝）

香港海關貨物資料研究組指揮官王紀翔表示，上月（1月16日）香港海關與警方採取聯合行動，鎖定一個40呎南美入口，報稱載有魚粉的海運貨櫃。海關人員打開貨櫃後發現，櫃內約有520袋魚粉，並逐一以X光檢驗，其中在櫃內深處的3袋魚粉的X光影像出現異常。人員隨即打開檢查，並發現袋入面藏有真空包裝的綠色粉末並混雜了一些白色粉狀物；人員其後抽取樣本進行快速毒品測試，結果顯示樣本對可卡因呈陽性反應，最後檢獲100公斤，市值100億可卡因。

警方及海關採取聯合行動，海關於南美入口40呎貨櫃中發現520袋魚粉，其中在3袋魚粉中檢獲1億可卡因。（陳浩然攝）

王紀翔續指， 根據海運貨物資料紀錄，由南美地區進口魚粉都比較常見及普遍，在此宗案件中，不法分子希望透過正常貨物流程，企圖暪天過海。王又表示，貨櫃內裝有約 520袋魚粉，但當中只有3袋載有可卡因，所佔的百份比只約0.6%，證明不法份子企圖以大量正常物品作掩飾，增加海關搜查難度。

海關人員打開貨櫃後發現，櫃內約有520袋魚粉，並逐一以X光檢驗，其中在櫃內深處的3袋魚粉的X光影像出現異常。人員隨即打開檢查，並發現袋入面藏有真空包裝的綠色粉末並混雜了一些白色粉狀物。（陳浩然攝）

毒品調查科署理總警司陳江明指出，警方發現有人企圖透過南美運入520袋報稱魚粉的貨物來港，當中混入100公斤可卡因，市值1億元的可卡因；經調查後發現該批魚粉，被販毒集團安排分拆及運送到多個地方作短暫儲存，最終被運送到粉嶺坪輋一個位置偏僻的鐵皮貨倉內。經16日的監控交付工作後，人員昨日展開行動，拘捕3男1女，年齡介乎52至75歲，全部人報稱無業，包括主腦、負責運輸的骨幹及負責處理毒品的人。警方昨突擊搜查坪輋一個鐵皮倉，於倉內拘捕兩名正處理魚粉的男子，分別52歲及59歲；警方並掌握及鎖定案中主腦的身份，於旺角一住所拘捕75歲女子。

另外，警方亦掌握一名涉案人物，負責分批儲存及管理毒品，並於高埔村截查一名57歲男子，於他駕駛的車及鐵皮辦公室內，檢獲79萬元現金、相信寫有販毒流程證據的紙張及安排運貨手機。該名男子起初表現合作，但當人員搜車時，他激烈掙扎及企圖駕車逃離現場，雙方在車上糾纏，被警員制服，過程中3名警員亦受傷。該男子被鎖上手銬，其後坐在車上，沒有任何異常，於20分鐘後陷入昏迷，警員要求增援及向男子進行緊急救治。

3警及該男子分送博愛醫院及屯門醫院救治，男子留醫深切治療部，延至今日上午不治，初步調查發現男子於掙扎前沒有傷勢，過往有心臟病紀錄，警方於其車上發現一支用於紓解心絞痛的噴霧，此案已交由新界北總區重案組跟進，他們會進行全面及深入調查，適時會向死因裁判官匯報。3名受傷警員已出院。

其餘2男1女被捕人士，將被暫控「串謀販毒」罪名，明日（2月2日）於粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科署理總警司陳江明（左）、香港海關貨物資料研究組指揮官王紀翔（右）交代案情。（陳浩然攝）

入夜後警員繼續調查，並發現懷疑涉案的中港車牌私家車。（梁偉權攝）

大批警員在場調查。（香港01記者攝）

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