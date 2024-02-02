人雀重逢︱馬鞍山3歲灰鸚鵡兩日前飛走　被困4米高樹上由消防救下

一隻兩日前在馬鞍山區走失的灰鸚鵡「星仔」，今日（2日）早上被途人發現在馬鞍山鞍駿街海典居對開一棵樹上的4米高位置，腳鏈勾着樹枝「插翼難飛」，途人遂致電報警。消防員到場登上升降台將鸚鵡救下，湊巧鸚鵡主人的胞兄正在附近尋雀，通知主人趕至認領，人雀重逢。



被困樹上的「星仔」獲救，絲毫無損。（黃學潤攝）

今日上午8時許，警方接獲巿民報案，在海典居對開一棵樹上，有一隻鸚鵡被困於4米高位置。消防員及愛護動物協會人員先後到場，由消防員坐升降台靠近，再將鸚鵡救起放在網內，交由愛協人員檢查。

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與此同時，鸚鵡主人的胞兄張先生，正在附近尋雀，得悉事件走來查看。由於鸚鵡腳環上印有電話，確定正是家人走失的鸚鵡。張先生說，鸚鵡叫「星仔」，3歲雄性。兩日前胞弟帶牠到馬鞍山公園散步，其間牠被突如其來的聲響嚇到，往烏溪沙方向飛去。

張先生續說，胞弟隨即在網上發帖尋雀，約15分鐘即有回音，但對方聲言要付錢才肯交還，胞弟懷疑是騙徒，所以沒有理會，連日來自行落街找尋，張先生亦加入幫忙。

張先生馬上致電胞弟告知找到「星仔」的好消息，他即時趕至，見愛雀絲毫無損十分高興，還安慰牠說：「唔使驚！」、「嬲完喇、嬲完喇！」放入自己的袋內帶走，離開前更感謝消防員和愛協的協助。

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