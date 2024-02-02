38歲男旅客回內地遇查　揭非法出口$135萬土沉香　罪成判監30個月

海關於去年3月13日在深圳灣管制站截查一名準備前往內地的38歲男旅客，在他攜帶的背包內檢獲約9公斤土沉香木片，估計市值約135萬元。漁護署經調查後，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）檢控該名男子非法出口瀕危物種，並根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）向法庭申請加重刑罰。該名男子今日（2日）在法院被判罪名成立，法庭以36個月為量刑起點，被告因認罪而獲得12個月刑期扣減，漁護署就《有組織及嚴重罪行條例》申請將刑期增加25%。被告被判以即時監禁30個月。



漁護署指，本案是自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所列的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》的附表1後，漁護署首次就《保護瀕危動植物物種條例》的相關罪行根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請加重刑罰。

沉香屬所有種，包括土沉香，均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》管制，任何人如非按照該《條例》規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。