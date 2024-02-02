Cold Call問「交通費貴唔貴」恐是投資騙局！警拘11男涉呃$200萬

警方偵破一宗貴金屬期貨投資騙案，詐騙集團以「Cold Call」或通訊軟件隨機短訊接觸市民，哄騙他們投資貴金屬期貨，單計警方接獲的報案已涉款逾150萬元，損失最大一宗案件金額近40萬元。但警方昨（1日）採取行動拘捕詐騙集團主腦及骨幹成員共11人後，根據檢獲的證物，估計潛在受害人超過30人、涉款逾200萬元，將主動聯絡這些潛在受害人作進一步調查，不排除有更多人被捕。



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警方偵破一宗貴金屬期貨投資騙案，詐騙集團以「Cold Call」或通訊軟件隨機短訊接觸市民，哄騙他們投資貴金屬期貨，估計潛在受害人超過30人、涉款逾200萬元。東九龍總區刑事部總督察劉浩德（左）及高級督察段玉衡交代案情。（梁偉權攝）

東九龍總區刑事部總督察劉浩德表示，涉案由黑幫控制的詐騙集團，自2022年6月起成立投資公司，透過Cold Call或通訊軟件隨機短訊，哄騙市民進行貴金屬期貨買賣，取得事主委託全權管理有關戶口進行買賣，之後誘導他們登入預製的假網站，利用虛擬紀錄營造獲利假象，誘使事主二次投資，惟投資項目事實上不存在；當事主要求取回本金及回報時，騙徒會以不同籍口拖延，包括要求收取高昂行政費用，拖延及拒絕還款。

警方偵破一宗貴金屬期貨投資騙案，詐騙集團以「Cold Call」或通訊軟件隨機短訊接觸市民，逐步引誘他們進入圈套，哄騙他們投資貴金屬期貨，籍此騙取金錢。（梁偉權攝）

接cold call小心騙局 案中騙徒扮統計中心套資料

東九龍總區刑事部高級督察段玉衡指出，騙徒首先會在「行動中心」透過電話及短訊隨機聯絡市民，以問卷調查為名，記錄對方的姓氏和職業，以及哪個電話號碼有人接聽或機主樂意接收資訊。警方展示的證據中包括一張「問卷調查」的問題紙，騙徒會假扮成「香港經濟統計中心」的人員，稱「阻你30秒做個統計」，並向對方查問「交通費貴唔貴？」、「通漲對你影響大唔大？」、「樓價合唔合理？」、「你代表邊個行業發表意見？」，然後趁機問對方資料。

隨後騙徒會交由其他成員聯絡上當者，分享投資心得並了解對方的投資意向及習慣，若受害人提出不夠資金、無時間、擔心騙案等，騙徒亦會以一早準備好的台詞應對。

騙徒令受害人對投資項目產生興趣後，會轉交「資深投資經紀」接手，以「低風險高回報」洗腦式誘騙受害人參與投資，之後相約他們到詐騙集團的投資公司或餐廳面談，以冗長的投資協議書介紹投資方案，部分事主即使未能理解仔細運作，仍在被游說後上當，騙徒便會指示受害人當面以現金交易，或將款項存入指定公司銀行戶口，每次涉及數千至數十萬元。目前騙徒在九龍灣一甲級寫字樓設立空殼投資公司，統籌詐騙活動，辦公室更放滿自製的獎盃和獎狀，以顯示公司投資有道、獲獎無數。

警方展示的證據中包括一張「問卷調查」的問題紙，騙徒會假扮成「香港經濟統計中心」的人員，稱「阻你30秒做個統計」，並向對方查問「交通費貴唔貴？」等問題，然後趁機問對方資料。（梁偉權攝）

其後騙徒會提供投資平台網址，供受害人登入以查核回報，但當中的獲利假象其實是由騙徒偽造，以誘使受害人進行二次投資，並在獲投權戶口內進行異常頻繁的買賣，或虛擬買貨後長期持倉，以刷取高昂交易費及存倉費，並以投資失利等原因，要求受害人加付保證金追回虧損。騙徒利用公司戶口收錢後，會在短時間內以現金提款方式提取資金。當受害人要求取回本金或得益時，騙徒會以不同籍口拖延放款；部分受害人的帳戶更被突然取消。

部分被捕人士有黑社會背景

警方經調查後，昨日採取代號「銀嶺」的拘捕行動，突擊搜查詐騙集團位於九龍灣的辦公室，以及設於長沙灣一工廠大廈、用作密集打電話或發訊息尋找目標受害人的行動中心，以串謀詐騙拘主腦及骨幹成員共11名男子，年齡介乎24至34歲。各被捕人分別報稱任職建築工人、速遞員、電訊服務推廣員或無業，部分人有黑社會背景，全部人正被扣留調查。

行動中警方搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收費單據、記錄逾1,000個電話號碼的電話紙、不同電話對答台詞等證物。根據檢獲的投資協議及單據，警方相信潛在受害人超過30人、涉款逾200萬元，將主動聯絡他們作進一步調查，亦不排除有進一步拘捕行動。警方亦已阻截詐騙集團轉移約200萬元懷疑犯罪得益。

警方偵破一宗貴金屬期貨投資騙案，詐騙集團以「Cold Call」或通訊軟件隨機短訊接觸市民，哄騙他們投資貴金屬期貨，估計潛在受害人超過30人、涉款逾200萬元。行動中警方搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收費單據、記錄逾1,000個電話號碼的電話紙、不同電話對答台詞等證物。（梁偉權攝）

警方提醒市民，要警誡不明來歷的電話，切勿向陌生人或未經證穴的第三方提供個人資料；市民投資時應小心謹慎並了解投資性質，不應參與不熟悉的投資項目，亦要提防聲稱「低風險高回報」的計劃，且不應輕易授權他人為自己管理戶口進行投資；如有需要投資，應考慮透過有信譽的金融機構參與。

串謀詐騙屬嚴重罪行，根據《刑事罪行條例》，一經定罪最高刑罰為監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。