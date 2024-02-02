彩福邨奪命火｜居民買餸回家見火警即打999　急致電街坊街里逃生

牛頭角彩福邨彩歡樓17樓一個單位今晚（2日）發生火警，懷疑曾發生爆炸，中年獨居男住戶墮樓身亡，遺體斷開兩截。火警中約300名居民需到安全位置暫避，起火及住戶墮樓原因仍有待調查。同住17樓的女鄰居透露，死者暱稱「阿勝」，兼職運輸工作，為人正常。女鄰居在洗澡期間曾聞巨響，及後有人拍門通知走火警，馬上穿衣逃命。

另有街坊事發時剛買完餸回家，走到附近大廈驚見有單位起火，連忙致電999報警求助，並打電話通知居於同層的住戶逃生，「街坊街里吖嘛」。



彩福邨彩歡樓有單位發生火警，屋內火光熊熊。（讀者伍先生提供）

有居於起火單位對面的居民接受《香港01》訪問，稱事發時自己正在洗澡，突然聽到「嘭」一聲巨響，起初以為「有人跌嘢」，惟之後有人敲其家門，她連忙穿好衣服出來了解，驚見走廊濃煙密佈並有陣陣氣味，連忙拿起銀包逃生。該居民又說，以她了解起火單位有一名男子獨居，她與對方同時期搬入，已在此居住約10年，平日稱呼對方為「阿勝」。她並稱「阿勝」平日會從事兼職運輸工作，為人「好正常」，而今晚事發前她亦沒有聽聞嘈吵聲。

彩福邨彩歡樓有單位起火，街坊胡女士買餸回家途中得悉事件，連忙致電報警，並打電話通知同層居民逃生。（鄧海興攝）

街坊胡女士向《香港01》記者表示，事發時她剛好買完菜回家，走到對面大廈時發現人們向上張望，「以為係起霧啲人喺度影相」，但細看之下驚見原來有單位起火，「嚇到我快啲打999」，數分鐘後便有警車和消防車趕至。胡女士稱當時看見起火單位火勢猛烈「驚得濟」，不敢再返回大廈，報警後便打電話通知與自己住在同一層的住戶，「嗌佢地快啲走，街坊街里吖嘛！」

彩福邨彩歡樓有單位起火，一名男子被發現墮樓，身體攔腰斷開，當場死亡，警方以帳篷及綠色膠布覆蓋。（梁偉權攝）

另一居民蘇女士抱着年幼孩子逃生。她亦稱起初看見煙霧時以為是大霧，但「望落去見到有黑煙」，又聞到「有味」，之後聽到火警鐘響，她曾與家人致電樓下保安崗位，惟無人接聽，她再從升降機閉路電視畫面看見有人開始疏散，她於是也與家人逃生。

彩福邨彩歡樓有單位起火，居民蘇女士抱着年幼孩子逃生。（梁偉權攝）