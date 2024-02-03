貴婦狗誤闖龍翔道匿貨車底　市民安撫營救﹕出嚟啦無事，Good Boy

一隻貴婦狗「叻叻」由狗主親人接回家時，疑受驚意外走失及衝出交通繁忙的龍翔道，四處亂竄，多名熱心司機、街坊重重包圍，嘗試救回安全位置不果，「叻叻」更躲進貨車車底不肯出來，街坊施展渾身解數，希望將牠誘離車底。網上片段拍到有市民嘗試以食物等利誘牠離開，又曾拍手呼喚，「出嚟啦，無事啦」、「乖」、「Good Boy」，雖然牠並不怕人，更曾伸手搭着市民的手，但仍未有離開車底。最終牠安全由司機救出，交由愛護動物協會人員照顧，並回到狗主身邊，人狗團聚。狗主稱日後會加倍小心，盡量由自己負責帶「叻叻」出入。



今日（3日）下午有一隻小貴婦狗跑出龍翔道，多名市民嘗試捕捉。（Facebook「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」圖片）

下午1時52分，警方接獲報案，指龍翔道發現一隻小狗身處危險危置並走進車底。有網民亦拍到該隻小貴婦狗，疑誤闖廣播道花園對開的一段龍翔道西行線，多名市民走出行車路與小狗展開追逐，牠其後躲進一輛貨車車底。市民嘗試以食物等利誘牠離開，又曾拍手呼喚，「出嚟啦，無事啦」、「乖」、「Good Boy」，但小狗一直未肯離開車底。幸最終小狗由司機救出，並被送往愛護動物協會。

狗主胞姐林小姐接受《香港01》查詢時表示，今日下午1時許，她前往買菜前，將小狗「叻叻」交予胞兄帶返黃大仙的住所，惟「叻叻」疑不熟悉胞兄和現場環境，在黃大仙竹園街市小巴站附近突然掙扎，狗繩又碰巧鬆脫，導致「叻叻」一直加速亂跑，她謂有途人曾嘗試截停但不成功，遂報警求助。

小貴婦狗「叻叻」一度走失，後來由市民捕獲後帶到愛協。（Facebook「領養 / 走失動物」圖片）

她續稱，自己3時許將「叻叻」的情況放上Facebook群組後接獲好心人電話，指發現懷疑是「叻叻」的行蹤，其後獲悉牠已被送往愛護動物協會的青衣辦公室，稍後將前往將牠接走。她直言經過今次事件後帶「叻叻」外出時會更小心，盡可能由自己帶牠出入。