婚禮公司訛稱車輛可直達場地　海關揭路段早已設閘禁車進入拘一男

一間婚禮服務公司，涉嫌於去年初向多名顧客推銷婚禮服務時，作出誤導性遺漏的營業行為。該公司聲稱所提供的婚禮場地可供車輛直達，並提供停車位供顧客使用。惟經海關調查，證實該路段為渠務署維修通道，並非開放予公衆使用；而且早於事主購買服務前，其入口已設有閘門，並掛上相關告示牌，禁止未獲授權車輛進出。海關經深入調查，今日（3日）拘捕34歲婚禮服務公司男董事，他涉嫌作出誤導性遺漏的營業行為，違反商品說明條例。



經海關調查，證實該路段為渠務署維修通道，並非開放予公衆使用；而且早於事主購買服務前，其入口已設有閘門，並掛上相關告示牌，禁止未獲授權車輛進出。（王譯揚攝）

海關早前接獲9宗舉報，指一間婚禮服務公司銷售婚禮服務時，涉嫌作出誤導性遺漏的營業行為，違反商品說明條例。調查顯示，涉案公司去年初向多名事主推銷婚禮服務，內容包括提供一個位於元朗的場地舉行婚禮，並聲稱該處有行車通道可乘車直達婚禮場地，亦會提供多個泊車位供事主親友參加婚禮。

事主不虞有詐，惟抵達現場才得悉受騙。經調查所得，該婚禮場地的唯一行車通道並非開放予公衆使用，事主無法安排車輛直達場地。而且，該路段證實為渠務署維修通道，海關發現該處早於事主購買婚禮服務前，已於入口設有閘門，並掛上相關告示牌，指明禁止未獲授權車輛進出。

經海關調查，證實該路段為渠務署維修通道，並非開放予公衆使用；而且早於事主購買服務前，其入口已設有閘門，並掛上相關告示牌，禁止未獲授權車輛進出。（王譯揚攝）

海關經深入調查後，今日拘捕該間婚禮服務公司的一名34歲男子男董事。案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查。據了解，涉案公司開業約2年半；事主的損失金額約6萬元至十多萬不等。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任董灝霖指，海關人員今日（3日）拘捕34歲婚禮服務公司男董事，他涉嫌作出誤導性遺漏的營業行為，違反商品說明條例。（王譯揚攝）

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《條例》的事宜。