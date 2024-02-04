警拘31歲印度裔無業漢　涉一連兩日深水埗西環扮客搶金鏈

上周四（1日）深水埗北河街及上周五（2日）西環德輔道西發生金行盜竊案，一名非華裔男子假扮顧客搶走金鏈後奪門逃去，警方翻查閉路電視片段後，昨日（3日）在沙田桂地街拘捕一名31歲印度籍男子，他涉嫌「盜竊」，現正被扣留調查。



警員於疑犯家中搜出他犯案時穿着的衣物，並於疑犯的腰包中搜出 2.6萬現金。（馬耀文攝）

西區警區刑事調查總督察張蔚珊講述案情指，警方在昨日（3日）上午約11時在疑犯位於沙田桂地街的寓所附近拘捕該名31歲印度裔男子，他涉嫌「盜竊」，現正被扣留調查。

根據初步調查顯示，被捕男子涉嫌先後到位於深水埗北河街及西環德輔道西的兩間金行，假扮客人選購金鏈，其間搶走分別值2.2萬元及2.3萬元共兩條金鏈。她續指，疑犯在兩案中皆趁金行只有一名職員時行動，當中西環金行一名女職員在追截疑犯途中跌倒受傷。

警員於疑犯家中搜出他犯案時穿着的衣物，並於他的腰包中搜出2.6萬元現金，相信疑犯已將金鏈變賣。疑犯報稱無業，持有俗稱「行街紙」的臨時身分證明書，警方不排除稍後會將其落案起訴，案件交由西區警區刑事調查隊第八隊跟進。

西區警區刑事調查總督察張蔚珊見記者。（馬耀文攝）

臨近歲晚，警方提醒店鋪店員及顧主保持警覺，留意形跡可疑的顧客，亦應加強店舖保安，加裝閉路電視，安裝防盜標籤及防盜系統，避免賊人有機可乘。警方重申，任何人干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條盜竊罪，最高可被判處監禁10年。