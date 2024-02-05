O記等多部門全港大反黑　一連5日拘185人　檢賭具毒品及$90萬現金

警方一連5日（2月1日至5日）在全港多區展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」行動，打擊黑社會活動及堵截其收入來源。行動中，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各大總區及機動部隊，突擊搜查392個罪案黑點及娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，先後拘捕185人，包括94名本地男子、53名本地女子 、5名內地男子 、22名內地女子、7名非華裔男子及4名非華裔女子。



行動中，有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各大總區及機動部隊，搜查全港392處，拘捕185人。（「香港警察 Hong Kong Police」facebook 圖片）

警方表示，被捕人年齡介乎15至68歲，涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「製造危險藥物」 、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀詐騙」 、「無牌賣酒」、「管有爆竹煙花」、「非法禁錮」及「勒索」等罪行。行動中警方共檢獲7部釣魚機、2張賭枱、122副撲克牌、19個避孕套、6個電子磅 、2把刀、457罐啤酒、8箱煙花 、約90萬現金、約值14萬的籌碼及共約重10公斤毒品（包括海洛英、氯胺酮、可卡因、大麻、冰毒及搖頭丸）。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續以情報為主導的行動，全力打擊有關黑社會活動及其收入來源。