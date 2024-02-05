尖沙咀藥房中藥磨粉收貴80倍劏內地客　海關拘54歲男店員

香港海關去年12月接獲內地旅客舉報，指尖沙咀一間藥房以不良營商手法向他銷售藥材。案中受害人到藥房選購保健品時，男店員借機向他推銷一款中藥材「洋白薊」，並指只需要240元，但中藥材經磨成粉後，男店員指其藥材價錢為19,200元，價格相差80倍，最後受害人無奈地以信用卡支付款項。海關經調查後，於今日（5日）採取行動在尖沙咀拘捕一名藥房男店員，涉嫌違反《商品說明條例》。



尖沙咀一藥房以不良營商手法向旅客推銷藥材，將藥材磨粉後賣貴80倍價錢。（任葆穎攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組高級調查主任伍家傑交代案情表示，海關於接獲一名內地旅客舉報，指尖沙咀一藥房以不良營商手法向他銷售藥材。伍家傑表示，受害人在上年12月到一間位於尖沙咀藥店選購保健品時，一名男店員藉他有健康問題，而向其推銷一款藥材「洋白薊」以改善體質，當受害人進一步查詢價格及進食份量時，男店員則表示只需購買總價錢為240元的藥材即可。

受害人曾多次向男店員詢問價格，最後確認價格後才同意購買該藥材。其後男店員將藥材，交給另一名店員磨粉，惟其將洋白薊磨粉後，才表示總價格為需要19,200元，與預期的相差80倍，最後於店員要求之下受客人無奈地以信用卡支付款項。伍家傑稱，經海關深入調查後，海關人員今日（5日）拘捕涉案藥店的一名54歲男店員。

海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組高級調查主任伍家傑交代案情。（任葆穎攝）

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。