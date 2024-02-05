一年24宗旅客機艙失竊案　警外遊旺季前夕提醒慎防「機艙老鼠」

2023年截至2024年1月為止，機場警區共接獲194宗有關旅客在機艙求助的案件，其中24宗證實為機艙盜竊案件，損失的財物主要是現金或信用卡，損失總額約為70萬港元。隨着新年旅遊旺季到來，警方呼籲旅客小心「機艙老鼠」犯案，同時亦須留意避免攜帶違禁物品上機，否則可能耽誤行程或被罰款及判監等嚴重後果。



警方建議旅客在乘搭航班時，應將隨身行李鎖好和妥善保管貴重物品。在飛行過程中，特別是當其他乘客在休息時，賊人可能會趁機搜掠機頂行李櫃內的行李，或者暫時移走行李進行盜竊。因此，當旅客需要離開座位時，應隨身攜帶現金和貴重物品，或將其委托給同行親友保管。此外，旅程中和下飛機前，旅客應定時檢查自己的財物，如在發現任何可疑行為時，應立即通知機組人員，若不幸遇竊，亦能即時尋找現場目擊證人。

機場警區聯同新界南總區防止罪案組於今日（2月5日）舉辦了一場針對機艙盜竊案件防範意識的講座。（警方圖片）

為了提高對機艙盜竊行為的打擊力度，警方與航空公司進行情報交換，並與機場管理局、機場保安有限公司、航空公司等行業機構保持密切聯繫。機場警區聯同新界南總區防止罪案組於今日（2月5日）舉辦了一場針對機艙盜竊案件防範意識的講座，以提升機組人員和公眾的防罪意識，從而更有效地識別可疑乘客並及時通報警方，吸引來自14間本地及國際航空公司的航空保安代表和機組人員參加。警方亦向參與人員介紹了「防騙視伏APP (Scameter+)」應用程序及其即將推出的新功能。

攜帶伸縮棍、電槍、彈簧刀等均屬違法

另外，機場警區亦提醒旅客攜帶違禁物品屬違法。一般常見旅客攜帶的違禁品包括伸縮棍、胡椒噴劑、子彈、彈殼或用彈殼砌的模型、電筒型及唇膏型的電擊裝置、彈簧刀、摺刀、蝴蝶刀、俗稱「鐵蓮花」的指節環及附有手柄的鐵鏈如九節鞭。不論旅客攜帶目的是用作自衞或當作紀念品，均屬違法。警方提醒市民及旅客留意香港相關規定，即使是過境旅客的行李，香港機場也會進行安檢。若發現攜帶違禁物品，將被拘捕並帶上法庭，一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁14年。