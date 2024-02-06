加密貨幣找換店出蠱惑　擬假鈔呃客80萬元面值泰達幣　警拘兩黑漢

警方偵破一宗疑利用加密貨幣找換店作為平台，用偽鈔騙取客人加密貨幣「泰達幣」的行騙案。兩名被捕男子均有黑社會背景，一人為找換店職員，另一人疑為同謀共犯。



其中一名被捕人由警員押走。(警方圖片)

警方表示，油尖警區科技罪案及財富調查組人員經深入調查後，在1月29日下午，於尖沙咀一間加密貨幣找換店拘捕一名49歲姓夏男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」。人員經初步調查，相信有人利用找換店以練功卷騙取加密貨幣。

行動期間，人員成功堵截一宗進行中的加密貨幣交易，當時事主正打算以10萬加密貨幣，以換取約80萬元。行動中，人員於店內檢獲共1,800張懷疑偽鈔，面值約834,000元，以及一部點鈔機。警員上前拘捕店員，案件中顧客無任何損失。

人員其後展開深入調查，於2月5日再於長沙灣荔枝角收押所拘捕一名39歲姓盧男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，他涉嫌是本案共犯。兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。警方指，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

據了解，兩名被捕人均有新義安黑社會背景。涉案的加密貨幣為「泰達幣」（Tether/ UDST），而49歲被捕人則為找換店職員。至於涉及的偽鈔面值，竟高至1,000元、低至20元都有。

警方起獲多款面值的懷疑偽鈔，由20元到1,000元都有。(警方圖片)

警方呼籲，市民交易加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的找換店，如涉及大量現金，亦要仔細檢查鈔票防偽特徵，包括動感光亮圖案及凹凸手感，如果懷疑可致電警方防騙易熱線18222查詢。