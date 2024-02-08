警防騙渡輪「平安號」今啟航　往返觀塘北角遊維港反詐騙

近年本港詐騙案猖獗，警方數字顯示去年全港共錄得39,824宗騙案，佔整體罪案約44.1%，損失逾90億元。為加強向市民宣傳防騙訊息，水警總區聯同公共關係部及商業罪案調查科「反詐騙協調中心」，去年7月與香港小輪合作籌辦防騙渡輪「平安號」，今日（8日）正式舉行啟航禮，未來一年在日間來往觀塘及北角、入夜後改航維港遊。警務處處長蕭澤頤期望做到植入式廣告一樣，令市民和遊客看到「平安號」時就會記得要提防騙子。



「防騙渡輪 平安號」即日（8日）起一年內將在日間行駛來往觀塘及北角航線、入夜後改航維港遊，向公眾宣傳防騙訊息。（警方提供）

防騙渡輪「平安號」計劃由去年7月起開始籌辦，由香港小輪（集團）有限公司提供一艘約65米長、3層高渡輪，並髹上特別設計的防騙訊息和防騙吉祥物「提子」、「反詐仔仔」及「平安家族」，整個策劃、設計、製作到測試的過程長達半年。

「平安號」今日在水警總部舉行啟航禮暨維港遊，除蕭澤頤外警務處副處長（行動）周一鳴、水警總區指揮官吳卓衡、香港小輪（集團）有限公司集團總經理及執行董事李嘉豪、離島民政事務專員楊蕙心及離島區撲滅罪行委員會主席周轉香等人均有出席儀式，共計250名嘉賓及學生、制服團體等市民參與。「平安號」其後在維港巡航約75分鐘，其間船上舉行了多個與防騙有關的娛樂節目及攤位活動，網絡安全及科技罪案調查科人員亦有為市民下載「防騙視伏器Scameter」及派發紀念品。

蕭澤頤（左三）與多名嘉賓在水警總部為「平安號」舉行啟航禮。（警方提供）

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蕭澤頤致辭時形容「平安號」色彩繽紛，滿載防騙吉祥物「提子」、「反詐仔仔」及「平安家族」，希望它們能將防騙訊息以「生動」及「入屋」方式傳遞給所有香港市民。他強調警方一直致力多管齊下打擊騙案，包括宣傳教育、情報搜集及執法等，但要有效打擊騙案不能單靠警方力量，亦需要社會各界團結一致，故一直有在構思創新策略，利用不同平台提高市民警覺性。

他感謝香港小輪提供一艘大型且歷史悠久的渡輪、以及一條大量香港市民及遊客都會見到的航線參與宣傳防騙，希望市民及遊客見到如此搶眼的船都會記得要提防騙子，「就好似植入式廣告咁做到『你唔會留意、我都要你留意，你唔想睇、我都要你睇』，令市民大眾時刻保持警覺。」