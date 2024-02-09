警999緊急應用程式HKSOS成功協助3人　用家﹕一路去邊都好安心

警方推出的999緊急手機應用程式「HKSOS」正式推出後，高踞應用程式發行平台熱門App榜首，截至今日下載量已超過4.5萬次，並成功協助3宗案件的搜救工作，有使用過的用家及獲救人士分享親身經歷，形容「HKSOS」簡單易用，使用後猶如「有班人保護我」，即使獨自出行亦有強大後盾。



用家邱先生（左）及獲救人士王先生（右）分享經歷。（警方圖片）

獲救人士王先生指出，1月28日他下載同學介紹的「HKSOS」後，一行4人在南丫島山地塘行山，眾人走至下午6時許發現起霧，他們遂爆林欲盡快下山，沒料到視野變得不清，「大家好驚、好慌張、好徬徨」，在山谷中繞了半小時仍未能脫困。他打開「HKSOS」後，發現精準度高，於是嘗試報案，隨即收到訊息着他們安心留在原地，不要四圍走。最終，約1小時後便有消防員找到眾人。他形容「HKSOS」對普羅市民都簡單易用，特別是方便參與戶外活動的人。

用家邱先生則表示，他早前見到警務處處長蕭澤頤介紹「HKSOS」，遂下載使用，發現只需要輸入手機號碼及緊急聯絡人的電話便可以啟用。他於1月20日在大嶼山天壇大佛昂平起步前往萬丈布紥營，到達萬丈布時發現接近沒有訊號，無法通知「HKSOS」他已到達營地。他不以為然，直至晚上9時45分，他突然發現有3盞頭燈走來，3人大叫「邱生响唔响度呀」，他聞聲感錯愕，查看後發現竟是搜救隊人員。對方解釋因其HKSOS收不到訊號，擔心他有事故，遂到場尋找確保其人身安全。他形容「HKSOS」是強大後盾，「一路去邊都好安心，好似有班人保護我」。