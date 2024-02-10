龍年民間煙花 ．有片│數十響如穿雲箭　響徹多區

踏入龍年，官方的農曆年煙花將於年初二舉行，為相隔4年後再次舉辦。而民間煙花卻已提早上演。網上有片段見到，在元朗、長沙灣及西貢多區均有人發放煙花，響徹雲霄。



▼元朗民間煙火



元朗最少有兩處「火頭」，短短55秒的片段，已有數十發煙花發放上天，部份如「穿雲箭」射上半空，發出尖銳的破風聲，伴隨爆發一刻的火光，添上隆隆爆炸聲。

警方表示，於年三十（2月9日）晚上9時55分接獲報案，指在青山公路潭尾段發現有人非法燃放煙花。警方接報到場搜索，未有發現。

▼長沙灣李鄭屋遊樂場民間煙花



長沙灣於大年初一（10日）凌晨時份亦有市民發放煙火賀新禧，在長達1分55秒的網上影片可見，李鄭屋遊樂場內有人發放數十枚煙花到半空，期間並無發中斷，持續發出「轟轟」巨響。

警方表示，於大年初一（10日）凌晨0時55分接獲報案，指在長沙灣李鄭屋遊樂場發現有人非法燃放煙花。警方接報到場搜獲三個空盒，估計與非法燃放煙花有關，暫時未有人被捕。

▼西貢井欄樹民間煙花



西貢井欄樹亦有村民在大年初一（10日）時凌晨零時許發放煙花，爆裂聲劃破寧靜的鄉郊。警方指暫時未有收到有人非法燃放煙花報告。