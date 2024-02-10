龍年BB︱中大醫院B仔零時零分出世　父母盼愛子健康快樂

踏入龍年大年初一，今年有5名「龍BB」於凌晨零時出世，共2男3女。香港中文大學醫院迎來首名「龍BB」，男嬰於凌晨零時零分順產出世，重6磅13安士，即約3.1公斤，為陳氏夫婦的第二胎，對上有一姊姊，剛好湊成一個「好」字。



中文大學醫院首名「龍BB」為一名男嬰，於凌晨零時零分順產出世，重6磅13安士，即約3.1公斤，為陳氏夫婦的第二胎。（翁鈺輝攝）

從商的陳生指，原定預產期為2月17日，詎料「龍仔」急不及待搶閘在龍年大年初一出世。他稱不在意愛子所屬生肖，「撞啱新年就更加好意頭」。任職國際學校老師的陳太表示，昨日年三十（9日）早上開始有作動徵兆，醫生遂安排她入院準備生產。陳氏夫婦感激醫護人員悉心照顧及安排，讓他們有信心，加上這次為第二胎，生產過程十分順暢，笑言他們一家與醫護人員都對「龍仔」誕生感到興奮。

陳氏夫婦盼望「龍仔」「健健康康，快快樂樂」，沒有特別要求，未來亦會讓他自由發展。問及適逢龍年會否「望子成龍」，陳生笑說：「咁梗係最好」。他冀望龍年順順利利，全家健康快樂。他們為愛子改名Miles，而其大女兒則為弟弟改別名為「Baby Marshmallow」。

陳氏夫婦為愛子改名Miles，而其大女兒則為弟弟改別名為「Baby Marshmallow」。（翁鈺輝攝）

對於政府向新生嬰兒家庭發放2萬元獎勵金，陳生暫時未有打算如何運用這筆錢，「係一封好大嘅利是，多謝政府」。陳太指疫情過去香港逐漸復常，未來一年將會更好，祝市民身體健康、開開心心，「Wish everybody super happy with great health」。