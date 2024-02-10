龍年BB｜B女聖德肋撒醫院零時零分出世　父：興奮到瞓唔著

送兔迎龍，踏入甲辰年「龍年」，本港有3男2女嬰分別在公立醫院和私家醫院搶閘出世，其中一名「龍女」更搭正零時零分在聖德肋撒醫院順產出世，重3.21公斤，母子平安。女嬰是富生富太的第一胎，預產期原本是數天前，結果卻意外成為「龍年BB」。夫婦表示家人「興奮到瞓唔著」，並希望女兒開心快樂成長，身體健康。



富生富太希望女兒開心快樂成長，身體健康。（黃偉民攝）

富生從事銀行業，富太則任職會計。夫婦指B女原定預產期是幾日前，沒料到延至今日零時零分順產出世，意外由「兔年BB」變成「龍年BB」。富生笑言：「其實係唔係搭正年初一都唔重要，最緊要母女平安，BB開心快樂成長，身體健康最緊要。」

不過富生坦言家人感到非常開心，「尋晚個個好夜先訓，都喺到等消息，屋企人好支持好關心，個個都興奮到瞓唔著」。他續指：「第一個BB，做爸爸，最緊要多謝太太。」又表示家人會陸續到來探望，並會帶上驚喜。

由於今次是富太第一胎，她直言生產過程辛苦，感謝醫生護士一直從旁協助，形容醫護好細心。問到二人對B女有什麼期許及是否已取名字，富生笑言：「未諗到咁長遠，一片空白，開心得滯。」夫婦續指：「睇佢自己鍾意做咩，最緊要佢開心。」政府為鼓勵市民生育，會向合資格父母派發2萬元，富生富太直言仍未想過如何使用這封「大利是」。

今次是富太第一胎，她直言生產過程辛苦，感謝醫生護士一直從旁協助。（黃偉民攝）