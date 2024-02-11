網傳兩男旺角敲鑼打鼓舞獅　向竹館逗利市　拍片者：乜咁都得嘅？

今日（11日）大年初二，網上流傳片段2名男子於旺角上海街舞獅，向街頭店舖疑「逗利市」。其後兩人更到一間麻雀館門外逗利市，一人負責敲鑼打鼓；另一人則負責舞獅但就被門外的「泊車仔」耍手示意這裡不是食肆，並要求兩人離開。片主直指「好心你哋啦! 唔好影衰龍獅文化。」



兩名男子到一間麻雀館逗利市被拒。（網上影片截圖）

片中可見，一名身穿黑衫頭戴冷帽的男子及一隻金黃色的「獅子」，兩人橫過馬路到一間家居百貨店門外疑逗利市，拍片者就笑指：「如果你揸架車，喺馬路見到隻咁嘅嘢，企喺度行，都幾恐怖！」。其後片段更拍得兩人到一間麻雀館門外逗利市，黑衫男負責敲鑼打鼓；另一人則負責舞獅，拍片者直斥：「乜咁都得嘅？」而竹館外的「泊車仔」就耍手示意趕走他們「喂，大佬呢度唔係食肆嚟㗎！」，黑衫男及舞獅男被拒後無奈離開，片段就此結束。

網民對這隻「獅子」的造型有不少意見，直言其打扮差，而且舞獅技藝不精，「精神啲，臨時演員都係演員嚟！」、「畀啲誠意啦！」；有人則指兩男膽子不小，竟向麻雀館逗利市，「夠膽係旺角咁樣」、「佢夠薑喎，走嚟呢度拎利市」、「想比人開年？」。

其實以往在元朗就發生過同類事件，有人在街市舞獅又高呼新年祝福語，藉此逗利市。另外，亦有派揮春黨進入街市向檔口派揮春，並收20元一封利市，可見新年逗利市的手法層出不窮。