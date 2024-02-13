車cam直擊｜青衣龍運巴士硬撼兩車　管制區職員驚險狂奔撿一命

青衣北岸公路今午（13日）發生驚險車禍，一輛龍運巴士疑收掣不及，連撞前方因壞車停低的另一輛龍運巴士及青馬管制區工程車，造成3人受傷。據「車cam特警」獲得的片段可見，當時一名身穿反光衣、相信是管制區男職員正正站在工程車旁，肇事巴士駛至先硬撼工程車，職員慌忙「雞咁腳」狂奔逃命，僅約一個身位大難不死，避過一劫跑到壆邊後，更一度垂頭「手指指」，驚魂未定，猶有餘悸。



事發前壞車巴士與青馬管制區工程車已停在慢線，後方另一龍運巴士一直沿慢線前駛，未見減速。（車CAM特警片段截圖）

片段可見事發前，因壞車停低的龍運巴士停泊在左線，後方停有一輛青馬管制區工程車協助，一名男職員正正站在工程車旁。其後肇事的龍運巴士一直沿左線駛至，但未見減速，最終硬撼工程車後才扭右閃避，在旁職員見狀，連忙拔足狂奔，剛剛好在肇事巴士右前方車頭走過，最近時僅約一個身位。

肇事巴士連撞兩車後停下，逃過大難的職員則跑到路中壆邊，一度低頭查看自己身體，發現無受傷後，又驚魂未定「手指指」向肇事巴士，猶有餘悸。

片段亦令網民看得一額汗，有人大讚「青馬職員好身手」、「師傅真是手腳快」，又質疑肇事龍運巴士司機「根本係發緊夢，撞咗埋去尾迫力燈至着」。

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事發在今午1時39分，一輛龍運巴士因壞車，停在青衣北岸公路向機場方向慢線，青馬管制區派出工程車協助。其後另一輛龍運巴士疑收掣不及，撞向工程車，工程車再撞上壞車巴士。收掣不及的巴士上兩名乘客受傷，工程車司機亦受輕傷，全部清醒送瑪嘉烈醫院治理。

龍運巴士表示，下午1時許，龍運一輛A31線巴士沿青衣北岸公路行車期間，與龍運一輛因機件故障而停在左線的E41線巴士，以及尾隨的青馬工程車發生碰撞。兩名A31線巴士乘客及工程車司機受輕傷，送院治理，龍運已派職員慰問傷者。

其中一輛巴士車頭嚴重損毀。

青衣北岸公路向機場方向有3車相撞，包括兩輛龍運機場巴士，當中一輛巴士車頭嚴重損毀。（馬路的事 (即時交通資訊台).Eeyo Re圖片）