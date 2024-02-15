三門仔對開海面快艇撞死男醫生　死者斷腳暫未尋回

大埔海面發生嚴重海上意外。今日（15日）上午8時29分，一艘快艇在三門仔與馬鞍山之間的海面，撞到一名正游泳的男子，快艇上的人士隨即報警求助。傷者37歲姓羅，左腳被截斷，陷入昏迷，由在場人士救上快艇，稍後由水警護航下駛到馬料水水警基地，再由救護車送到沙田威爾斯親王醫院，其間要用自動心外壓機搶救，惜延至9時16分不治。據了解，死者於科學園白石角海濱長廊落水；其身上無身份證明文件，由附近泳客協助通知死者家屬。



傷者穿著長泳褲，未知是否正進行其他水上活動，警方將案件改列為「危害他人海上安全」處理，水警登上涉事快艇調查。



男子左腳截斷，送院搶救，惜告不治。

警方表示，今早約8時29分，一艘遊樂船於大埔丫洲以西對開約180米海面航行期間，撞到一名正在游泳的男子，船長見狀報案。救援人員接報到場，發現該名37歲姓羅男子腳部受傷，他昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。警方經初步調查，以涉嫌危害他人海上安全拘捕一名45歲姓陳船長，他現正被扣留調查。案件交由水警總區重案組跟進；事主死因有待驗屍後確定。據了解，死者於科學園白石角海濱長廊落水，事發時遭一艘開敞式遊樂船撞倒；其身上無身份證明文件，但有附近泳客認得死者，遂協助通知其家屬。有消息指，死者是曾經任職公立醫院的醫生：