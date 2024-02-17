退休教師大霧中昂平玩滑翔傘　迫降樹林迷路　露宿一晚由消防救起

一名67歲退休教師，昨日（16日）在馬鞍山昂平玩滑翔傘，其間因大霧迫降樹叢，卻因手機沒有網絡無法求救，露宿一宵，至今早（17日）終於找到通訊網絡報警，由消防員救起脫臉。事主自嘲是「老頑童」，在大霧中仍玩滑翔傘，結果經歷「叫天不應、叫地不聞」的狀況，只能祈禱等待，他指幸得上主看顧，得以脫困。



今日（17日）早上7時許，警方接獲一名男子報案，指在馬鞍山昂平玩滑翔傘時，降落在一處樹林後迷路。救援人員接報在西貢菠蘿輋集合，警員及消防員上山搜救。至上午9時45分左右，救援人員於大水井確定了事主位置，隨後協助他返回安全地方，然後陪同落山。

退休教師鍾SIR，玩滑翔傘迫降樹林歷險。

事主姓鍾（67歲）獲救後向記者詳述歷險始末。他表示，昨日下午4時左右起飛：「自己曳，鍾意玩滑翔傘。噚日大霧啲，唔應該飛嘅，飛到出去發覺好大霧，睇唔到嘢，但已經返唔到轉頭喇！」其間見到下方有草地，於是緊急降落，「落咗去先知大鑊，緊急電話打唔到，無網絡呀！」他當時只能祈禱，叫自己冷靜，然後依著大樹露宿一宵。

他提到昨日的經歷，感慨良多：「如果跌落樹林係好難好難搵到，我都諗分分鐘出唔到嚟...瞓喺度嘅時候，靠著棵樹嘅時候，你都會諗好多嘢：究竟人生係咩呢？係唔係咁樣玩完呢？」

他表示，手機雖然安裝了求救的應用程式，但在叢林之中根本無法接收訊號，無法求救。「叫天不應、叫地不聞。嗰一刻，其實你會覺得好無助。」他唯有依靠信仰，不停祈禱「求主保守，求主給我智慧」。

至今早天亮他找尋出路：「走著走著，終於打到緊急電話，打到999，然後佢（警方）通知消防員。」他指因為Google Map用GPS，可以告訴對方定位，終得以獲救。

消防車及救護車在菠蘿輋集合，警員徒步上山救援。

鍾續指，退休前教英文，自小喜歡飛行，其中滑翔傘比較方便，有約兩年玩滑翔傘的經驗。他坦言昨天是大霧和大風，「有啲師兄都同我講唔好飛，我係老頑童呀！」今次總算有驚無險，他也感謝消防員登山將他救起。

昂平滑翔傘活動資料圖片

