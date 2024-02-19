八旬婦墮內地執法人員騙案　警拘18歲男揭另涉兩案款項達165萬元

警方表示，於2023年7月3日接獲一名87歲女子報案，指早前接獲來電，對方自稱為內地執法機關人員，指因報案人的銀行戶口涉及一宗內地刑事案件，要求報案人提供自己戶口的資料及密碼作調查之用，其後報案人發現戶口被盜取42萬元人民幣，遂報案求助。

將軍澳警區刑事調查隊人員經調查後，昨日（2024年2月18日）展開拘捕行動，人員在旺角區一住宅單位，拘捕一名18歲姓陳本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名被捕人涉嫌與另外兩宗同類案件有關，涉案騙款總共約165萬港元。被捕人現正被扣留調查。



根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，任何人如有觸犯，最高刑罰為監禁10年。

被捕男子由便衣警員押走。(警方圖片)

警方高度關注詐騙案件，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。