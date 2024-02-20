應徵做店員為「穿櫃桶底」　9便利店餐廳遇竊失$10.9萬　警拘兩男

警方西九龍及油尖警區刑事部成功破獲8宗盜竊案件及一宗爆竊案件，於昨日（19日）成功拘捕兩名涉案男子。由上年8月至今年2月警方分別接獲9間便利店及餐廳的報案，指他們均有員工在店舖營運期間偷取屬於店舖的現金。其中一間店舖在閉門期間，更遭前員工並强行打開店舖的收銀機偷取現金，受害店舖總損失共10.9萬元，其中最大一宗損失1.8萬元。警方經深入調查後，發現兩名疑犯分別到不同便利店及餐廳應徵員工，成功被聘請後，只會工作數天，其間他們會儘快接近收銀機並偷取現金。根據警方展示的證物，涉事店舖包括大型連鎖商戶如快餐店KFC、超市U購Select。



警方於行動中成功檢獲兩名被捕人士犯案時的衣著。（梁偉權攝）

油尖警區刑事調查隊第9隊督察曾智皓表示，兩名涉案男子分別會到便利店及餐廳應徵作員工，成功被聘請後，他們只會工作數天並儘快找機會接近店舖的收銀機，並趁其他員工不注意時，偷取屬於店舖的現金，然後逃去無蹤。曾續稱，經西九龍情報組及油尖警區刑事部深入調查後，成功鎖定兩名疑犯的身份，於昨日(19日）在尖沙咀拘捕兩名本地男子，分別為41及48歲，涉嫌「盜竊」及「爆竊」。行動中，警員檢獲了兩名被捕人士犯案時的衣著，兩名被捕男子現正被扣留調查。

警方呼籲，餐飲業、連鎖式商店包括迷你超市及便利店尤其要留意， 在招聘時員工應多加查詢及了解員工背景，店舖亦應安排指定或可靠職員處現現金；而每當職員離開收銀櫃位時，亦要確保鎖好櫃位；警方又稱，可在收銀櫃位置加裝高清閉路電視，以便實時監察。另外，店舖亦應定期更換店舖門鎖或保安密碼，尤其當有員工離職時，以及制定收銀機現金流量儲存上限，最後所有店舖在非營業時間，都應該避免儲存過量現金在店內。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條「盜竊」 及 第11條 「入屋犯法罪」最高刑罰為監禁10及14年。