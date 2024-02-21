深水埗3歲女卡晾衫架　兄弟上樓拆窗花救人：快一秒救少一秒危險

昨日（20日）早上深水埗黃竹街1J號一幢大廈，有一名3歲女童頭頸卡在晾衫架兩條杆之間，危掛在4樓外牆簷篷位置，險象環生。女童嚇得大喊求救，有兩名熱心街坊聞聲即衝上樓拍門尋覓女童所在單位，千鈞一髮之際捉實女童，幸未釀成意外。警方最終以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕44歲姓李女童母親。



《香港01》記者今日（21日）找到兩名「救人英雄」，原來二人為兄弟，在涉事大廈樓下經營建築清拆公司。昨早兩兄弟回舖頭時，聽到有呼救聲，立即四處張望，驚見女童危掛在晾衫架，遂二話不說衝上樓，剛巧碰上女童母親，隨即開門入屋，扯爛窗花救回女童。二人形容當時情況非常危急，直言：「快一秒救就少一秒危險」。



兩名救人英雄分別是哥哥「阿超」及弟弟「阿蛋」，他們在涉事大廈樓下經營「南記清拆建材有限公司」。事發時，他們正驅車回舖頭工作，阿蛋下車時聽到有女童驚呼，發現有很多街坊向上看，抬頭赫見一名女童頭頸卡在晾衫架，雙腳未能觸地，場景十分驚險。

他與哥哥立即衝上樓，挨家挨戶拍門尋覓女童所在單位。最終他們從5樓一單位內發現女童正在下方，馬上奔至4樓，正打算破門而入時，剛好碰到女童的母親驚慌失措趕回家。三人入屋後，阿蛋憶述：「佢（女童）好驚，喊得勁，係咁喊。」他於是一手捉實女童，阿超則扯爛窗花：「（當時）好危急，你係要咁做。」最終二人合力將女童拉回單位內，其母情緒激動，抱著女童痛哭。兩兄弟見女童安全後，便離開單位。

街坊途經樓下赫見大廈高層有女童危站外牆晾衫架，立即衝上樓拯救。（街坊提供）

對於能夠及時救回女童，兄弟均感到高興，阿超說：「快一秒救就少一秒危險」，阿蛋則笑言：「細路仔冇事就得」，又指「細路仔咁樣跌落去好陰功」。阿蛋續指，當時有不少街坊在樓下圍觀，但無人上樓救人，「喺下面睇住佢無意思㗎，逐家逐戶拍門啦，可能（女童家人）瞓著咗」。阿蛋表示單位的窗戶有窗花，不明女童如何走出窗外。

昨日警方及消防到場時，女童已安全返回單位內，沒有表面傷，由趕回家的父親陪同，送往明愛醫院檢查。警方經調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕44歲姓李女童母親，案件深水埗警區刑事調查隊第8隊跟進。消息稱，事發時，女童的父親外出工作，母親則落樓買餸。

周二（20日）一名3歲女童危掛在4樓一單位外晾衫架

