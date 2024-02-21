57歲女財務經理遇網騙　遭假「商業伙伴」氹「投資」失$1,780萬

警方於上周三（14日）接獲一名57歲本地女子報案，指早前透過一網上社交平台結識一名男子，對方於去年5月至今年2月期間，先後誘使她點擊相關連結至虛假網站並進行投資，另外亦要求事主支付金錢作其生意之用。該名男子其後失聯，事主亦無法登入相關網站 ，懷疑受騙遂報案救助，她總損失約1,780萬元。據了解，事主任職財務及行政經理，騙徒透過Instagram假扮其過往的商業合作伙伴，其後繼續與她交談，騙她參與假投資。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

據悉事主在去年3月經Instagram接獲匿名訊息，對方自稱是事主來自新加坡的前商業伙件，雙方其後透過通訊軟件Line繼續交談。騙徒先以「高回報」誘騙事主到一個假網站開設投資戶口，投資黃金及虛擬貨幣，事主開戶口與自稱該投資平台「客戶服務員」的騙徒持續聯絡，按對方指示，於去年5月至今年2月期間，先後45次轉帳共約1,250萬元至對方指定的29個本地銀行戶口作投資之用。事主曾獲發約260萬元的「投資利潤」，以博取其信任並繼續投資，據了解該筆款項是由10多個銀行戶口，分10多次轉帳到事主戶口。

曾獲$260萬「投資利潤」 聞騙徒稱業務捲訴訟悉數交出相助

另外，自稱事主「商業伙伴」的男子於去年9月，聲稱在新加坡的業務捲入法律訴訟，要求事主提供790萬元協助，事主遂按指示以現金方式，將約790萬元存到對方指定的3個虛擬貨幣錢包，據悉當中包括她獲得的260萬元「投資利潤」。該名男子其後失聯；事主則在嘗試從假投資網站提取約120萬元資本時，被要求收取約100萬元行政費，事主未有繳交，其後無法登入相關網站 ，懷疑受騙遂報案求助。她合共損失約1,780萬元。

騙徒提供轉帳戶口 6個早涉騙案遭「防騙視伏APP」記錄

警方經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區科技罪案及財富調查隊跟進，暫未有人被捕。調查更顯示，騙徒提供予事主的轉帳戶口當中，有6個涉及早前的騙案，已被記錄在警方「防騙視伏APP」的資料庫內。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

另外，防騙視伏APP將於2024年2月26日新增三大功能，包括：

1. 可疑來電警示：自動檢查來電，若來電涉嫌詐騙和網絡風險，會即時發出警示提醒；

2. 可疑網站偵測：自動將你瀏覽的網站與防騙視服app的資料庫作對比，如偵測到潛在詐騙及網絡安全風險。會即時發出通知；

3. 公眾舉報平台：一鍵舉報可疑網站及電話號碼，共建風險來源數據庫，降低用戶受騙風險。

