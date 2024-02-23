海關港珠澳大橋截私家車　揭暗格藏$1000萬走私黃金疑圖轉運內地

海關昨日（22日）在港珠澳大橋，截查一輛準備離港的可疑私家車，經X光檢查後，在私家車首飾箱附近暗格位置，搜獲共重約20公斤的走私黃金，市值1,000萬元。一名34歲澳門男司機被捕。海關估計，隨着內地金價上升，不排除不法分子抵達澳門後，會再將黃金偷運到內地，賺取差價。



海關拆除前座乘客座位首飾箱，搜獲共重20公斤的走私黃金。（陳浩然攝）

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察黃奕輝指，受到內地金價上漲影響，海關不排除不法分子會鋌而走險，走私黃金到內地轉售，然後賺取差價，因此海關透過風險評估及情報分析，加強檢查可疑出境私家車，昨日截查一輛出境私家車期間，司機表現可疑，關員遂對私家車進行X光檢查，發現汽車首飾箱附近影像異常，於是拆除前座乘客座位首飾箱，最終搜獲共重約20公斤的懷疑走私黃金。

私家車的34歲澳門男司機被捕，海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊表示，他將會被控「企圖輸出未列艙單貨物」罪，明日（24日）在九龍城裁判法院提堂，海關將跟進調查黃金來源、擁有人，以及有否涉及洗黑錢。他表示，海關將繼續打擊，全力遏止走私活動，並批評不法分子瞞天過海的小伎倆，只會徒勞無功。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊（左）及跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察黃奕輝（右）交代案情。（陳浩然攝）

根據內地黃金及黃金製品進出口交易條例管制，中國人民銀行為進出口管制負責部門，對黃金以及黃金製品進出口有嚴格准許證制度。海關不排除走私分子抵達澳門後，會以其他方式偷運黃金到內地，以逃避內地管制。

海關提醒，寶石及金屬交易商註冊的監管制過渡期於去年12月31日已結束。任何希望從事貴金屬及寶石交易業務的人，若在香港的交易業務，牽涉金額達到港幣12萬元，需向海關關長註冊。任何交易商若尚未註冊，但聲稱為註冊人，聲稱或授權進行總額港幣12萬元以上的交易，均屬違法，一經定罪，最高可被罰款港幣10萬元，及監禁6個月。

走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪最高可被判處罰款港幣200萬元以及監禁7年，海關呼籲市民切勿以身試法。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。