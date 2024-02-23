新星旅遊稱受疫情及欺詐網站影響結業　苦主斥：明知結業仲收我錢

開業最少23年的新星旅遊，稱受3年疫情及欺詐網站影響，宣布於今日（23日）結業。有苦主向《香港01》透露，上月底曾向新星旅遊繳付逾2,000元，購買3月的澳門酒店套票預約3月酒店房，惟今日突然接獲旅行社透過WhatsApp通知結業，曾致電對方不果，向酒店查詢始知未獲訂房，他直斥旅行社「明知結業上個月仲收我錢」是「不負責任」。《香港01》記者晚上到新星旅遊辦公室了解，發現店舖已經人去樓空，門外貼出「結業通知」；大廈保安及附近商戶均表示涉事旅行社已結業數天，過去亦未見警察或旅遊業監管局人員登門了解情況。《香港01》正向旅監局查詢事件。



開業最少21年的新星旅遊，稱受3年疫情及欺詐網頁影響，宣布於2月23日結業。（鄧海興攝）

苦主突接旅行社結業通知 曾繳逾2000元買酒店套票終揭無訂房

數年前曾光顧新星旅遊的男苦主Raymond表示，於1月30日向新星繳付2,196元購買澳門酒店套票，欲預訂3月26日兩間酒店套房。惟今日突然接獲旅行社訊息通知結業。Raymond稱他向酒店查詢才得悉未獲訂房。當他欲進一步查詢，旅行社僅向他表示「搵政府」，其電話亦無法接通。

新星旅遊突然結業，根據苦主Raymond提供經WhatsApp收到的結業通知訊息截圖，公司呼籲受影響旅客向旅遊業監管局尋求支援，訊息內附上的聯絡電話亦是旅監局旅遊業賠償基金查詢的電話號碼。（Raymond提供）

據Raymond提供的結業通知訊息截圖，新星旅遊稱3年疫情及欺騙網站嚴重影響旅遊業的收入及營運，故公司管理層「非常抱歉正式宣佈」於2月23日結束營業，呼籲受影響旅客可向旅遊業監管局尋求支援，並附上旅監局旅遊業賠償基金查詢的電話號碼(852) 3916 3218。Raymond直斥旅行社「不負責任」，「明知結業上個月仲收我錢」，又指曾向旅監局求助，惟局方「長期冇人聽電話」。

《香港01》記者到新星旅遊位於尖沙咀的辦公室了解，可見店內烏燈黑火，人去樓空。（鄧海興攝）

《香港01》記者今日到新星旅遊位於尖沙咀的辦公室了解，只見店內烏燈黑火，人去樓空，門外張貼結業告示，內容與Raymond接獲的WhatsApp訊息相同。有附近商戶透露，涉事旅行社已結業數天，數名懷疑苦主曾上門了解情況。另外有大廈保安員指，曾接獲旅行社的結業通知，惟原因不詳，過去數天亦未見警察或旅監局人員登門了解情況。

《香港01》記者到位於尖沙咀的店舖了解，可見店內烏燈黑火，人去樓空。（鄧海興攝）

新星旅遊去年曾指出現多個假冒專頁

新星旅遊去年10月曾在Facebook及Instagram發帖，表示發現多個假冒專頁，對方聲稱提供多個「超平價酒店套票」，並以低於市場售價作招徠，要求客戶入數到個人戶口，新星提醒旅客注意，免招損失。翻查新星旅遊的Facebook專頁，可見最後一則帖文於本月6日發布，宣傳「半價遊澳門」的旅遊套票，並未見結業通知。

香港旅遊業議會則曾於今年1月發公告，表示網上湧現多個偽冒旅行社及社交平台網頁，「嚴重影響旅行社的聲譽和營運」，並稱會聯同警方設立機制，協助移除詐騙網頁。

新星旅遊去年10月曾在Facebook發帖文，表示發現多個假冒專頁。（網上截圖）

根據資料，新星旅遊「搵房2」成立於2001年，為新星旅遊有限公司的全屬子公司，是一間亞洲酒店住宿供應商，並透過網站和電話客服中心，為顧客提供多家的酒店以及自助式旅館的訂房服務。