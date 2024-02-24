屯門公路3車相撞　城巴撼箭咀車　再推前撞掃街車　10人受傷送院

屯門公路發生車禍。今日（24日）凌晨3時許，1輛掃街車在屯門公路往屯門方向近深井的路肩慢駛工作，尾隨有1輛箭嘴車為其護航。其間1輛N962線城巴駛至，先撞箭咀車，將它推前再撞掃街車。事件中10人受傷送院，包括掃街車、箭咀車男司機、城巴女車長和7名巴士乘客，其中箭咀車司機一度無法打開車門被困，警方正調查車禍原因。



多人受傷。（李家傑攝）

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許先生見到其他乘客撞到咀部流血受傷。（李家傑攝）

坐在涉事城巴下層位置的許先生表示，平時都會乘搭路線N962城巴，今日凌晨和女友人在中環上車，當時下層有10多人，巴士車速不算太快，比較穩定，所以才能入睡，但突然感覺強勁撞擊，繼而向前衝，幸有前面座位，所以沒有跌出自己座位，見到其他乘客撞到咀部流血受傷。

蕭小姐腳部受傷等候治理。（李家傑攝）

至於坐在上層的蕭小姐亦表示，自己在銅鑼灣上車，形容涉事城巴「（車速）和平時一樣」，上層並非太多人，直擊車輛發生，不少乘客「電話飛晒出嚟」，蕭女腳部受傷等候治理。

警方經初步調查後稱，10名傷者全部輕傷，包括洗街車司機60歲巴基斯坦男子、箭咀車司機姓陳63歲及城巴女車長姓陳39歲；其餘4男3女乘客（22至67歲）。所有傷者清醒，分別被送到仁濟醫院及屯門醫院治理。

據報，城巴沿屯門公路往屯門方向行駛，至上址時懷疑收掣不及與箭咀車相撞，並將它推前撞向於路肩慢駛的洗街車。