專向女性臀部淋微暖不明液　中年漢涉13案被捕　關注組收逾百個案

近日有女性遭人向臀部淋潑不明液體，事主開設社交專頁關注「向私密部位潑灑不明液體」事件，收集受害者聲音，竟收到有逾百宗同類事件的投稿。警方亦於過去1個月內，接獲9名女途人報案，指在旺角區內被可疑男子向臀部淋不明液體事件。警方接報展開調查，昨日（23日）在銅鑼灣截獲一名56歲男子，當時他正向一名17歲女子臀部潑不明液體，即場將他拘捕。警方相信他與最少13宗同類型案件有關，現正扣留調查。



警方展示犯人的犯案工具包括保溫壼。（黃偉民攝）

警方於本年1月20日至2月18日，接獲9名16歲至32歲本地女子報案，指較早前在旺角西洋菜南街近旺角地鐵站行逛時，突然被人從後、於下背及臀部位置淋不明液體，大部分液體為微暖及無味、無色或淺顏色。當發現褲子被淋濕後，疑犯已逃去無蹤。警方指，當中有部份受害人更加曾於同日一個小時內，兩度被潑上不明液體，受害人感到被冒犯遂報警求助。

用保溫壺載不明液 倒在手心後潑向女性臀部

旺角警區重案組第一隊高級督察余曉姸交代案情稱，警方經過情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定一名涉案疑犯身份，於昨日下午5點45分在銅鑼灣記利佐治街展開拘捕行動。當時該名56歲男子正用一個保溫壺將不明液體倒在掌心，快步行到一名17歲少女後方，將液體潑向其臀部位置。警員見狀即以「破壞公眾體統」將他拘捕。

旺角警區情報組高級督察梁倩怡指，警方已檢取受害人案發時穿著的衣物，正化驗液體成份。另外，警方亦檢取疑犯犯案時穿著的衣物及裝有不明液體的保溫壺。據了解，疑犯主要針對穿著淺色長褲的女性。

該名被捕姓李的男子報稱地盤工人，他現正被扣留調查，案件將由旺角警區重案組第一隊繼續跟進。據悉，男子被盤問時對答如流，正進一步了解其精神狀況，調查其犯案動機。

警方稱「破壞公眾體統」罪是非常嚴重罪行，根據《普通法》，一經定罪，最高可被判監禁7年。

警方強調十分重視該類型破壞社會安寧以及有違公德案件，勸戒市民大眾切勿「有樣學樣，以身試法」。另外亦提醒市民應該時刻保持警覺，如果遇到可疑人在自己身邊徘徊，或者有侵犯的行為，應該立即報警求助。

警方留意到有市民於網上社交平台指出自己亦曾經歷過類似遭遇，呼籲如果市民有遇到上述事件，或目擊上述案件發生經過，應立即致電3661 8744，與旺角警區重案組第一隊聯絡。

如當事人需支援 可向風雨蘭求助

風雨蘭亦表示，留意到關注「向私密部位潑灑不明液體」的社交媒體專頁 @pissed_us_off 於成立短短三星期內便收集到逾百個相關的受害經歷投稿，同時亦留意到警方於2月24日以「破壞公眾體統」拘捕了一名涉及同類事件的男子。

風雨蘭關注此類「向私密部位潑灑不明液體」的案件之侵犯者針對女性施襲的行為模式，並認為情況屬具有社會性的現象而非單一個別事件。

風雨蘭強調性暴力包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味及沒有對方同意的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺。任何曾經歷同類事件之當事人如有陪同報案或情緒支援之需要，可聯絡風雨蘭求助。